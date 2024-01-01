«А за вікном – майже весна»: яку погоду обіцяють на Волині цього тижня

«А за вікном – майже весна»: яку погоду обіцяють на Волині цього тижня
Упродовж нинішнього тижня на Волині спостерігатиметься порівняно тепла погода, майже без дощів.

Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Протягом тижня очікується помірно тепла погода, переважно без опадів.

Лише в суботу, 17 лютого, пройде помірний дощ.

Вночі та вранці 15 лютого місцями тумани з видимістю 200-500 м.

Температура повітря вночі близько нуля, вдень - 2-7⁰ тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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