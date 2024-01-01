«А за вікном – майже весна»: яку погоду обіцяють на Волині цього тижня





Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Протягом тижня очікується помірно тепла погода, переважно без опадів.



Лише в суботу, 17 лютого, пройде помірний дощ.



Вночі та вранці 15 лютого місцями тумани з видимістю 200-500 м.



Температура повітря вночі близько нуля, вдень - 2-7⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж нинішнього тижня на Волині спостерігатиметься порівняно тепла погода, майже без дощів.Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Протягом тижня, переважно без опадів.Лише в суботу, 17 лютого, пройде помірний дощ.Вночі та вранці 15 лютого місцями тумани з видимістю 200-500 м.Температура повітря вночі близько нуля, вдень - 2-7⁰ тепла.

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