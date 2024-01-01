У підвалі багатоповерхівки на Волині знайшли труп

виявили тіло 49-річного чоловіка.



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Як розповіли у Володимирському районному відділі поліції, чоловік проживав у цьому будинку. Мертвим його знайшла дружина у підвалі, яка пішла подивитися, де він так довго затримується.



Тіло направили на судово-медичну експертизу, наразі опитують можливих свідків.



По даній справі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. ККУ 115 (умисне вбивство). Висновки будуть зроблені за результатами розтину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі у підвалі багатоповерхівки на вулиці Ковельській49-річного чоловіка.Про це пише Буг Як розповіли у Володимирському районному відділі поліції, чоловік проживав у цьому будинку. Мертвим його знайшла дружина у підвалі, яка пішла подивитися, де він так довго затримується.Тіло направили на судово-медичну експертизу, наразі опитують можливих свідків.По даній справі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. ККУ 115 (умисне вбивство). Висновки будуть зроблені за результатами розтину.

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