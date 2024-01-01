У підвалі багатоповерхівки на Волині знайшли труп
Сьогодні, 14:31
У Володимирі у підвалі багатоповерхівки на вулиці Ковельській виявили тіло 49-річного чоловіка.
Про це пише Буг.
Як розповіли у Володимирському районному відділі поліції, чоловік проживав у цьому будинку. Мертвим його знайшла дружина у підвалі, яка пішла подивитися, де він так довго затримується.
Тіло направили на судово-медичну експертизу, наразі опитують можливих свідків.
По даній справі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. ККУ 115 (умисне вбивство). Висновки будуть зроблені за результатами розтину.
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Про це пише Буг.
Як розповіли у Володимирському районному відділі поліції, чоловік проживав у цьому будинку. Мертвим його знайшла дружина у підвалі, яка пішла подивитися, де він так довго затримується.
Тіло направили на судово-медичну експертизу, наразі опитують можливих свідків.
По даній справі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. ККУ 115 (умисне вбивство). Висновки будуть зроблені за результатами розтину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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