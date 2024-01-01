У підвалі багатоповерхівки на Волині знайшли труп

У підвалі багатоповерхівки на Волині знайшли труп
У Володимирі у підвалі багатоповерхівки на вулиці Ковельській виявили тіло 49-річного чоловіка.

Про це пише Буг.

Як розповіли у Володимирському районному відділі поліції, чоловік проживав у цьому будинку. Мертвим його знайшла дружина у підвалі, яка пішла подивитися, де він так довго затримується.

Тіло направили на судово-медичну експертизу, наразі опитують можливих свідків.

По даній справі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. ККУ 115 (умисне вбивство). Висновки будуть зроблені за результатами розтину.


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Теги: смерть, Волинь
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