«На щиті» повертається Герой Олександр Грицюк із Волині

Олександра Грицюка.



Про це у фейсбуці повідомила Доросинівська громада.



Завтра, 13 лютого 2024 року, тіло Героя Олександра Володимировича Грицюка привезуть до рідної домівки в село Кияж Доросинівської сільської ради.



«Просимо жителів громади орієнтовно о 10:30 годині живим коридором зустріти нашого земляка», - зазначили у громаді.



О 12:00 годині відбудеться поминальна панахида. Поховають Героя на місцевому кладовищі.



«Приносимо щирі співчуття родині, близьким та друзям Олександра. Поділяємо їхнє горе. Світла пам'ять низький уклін. Герої не вмирають», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинян закликають гідно зустріти скорботний кортеж із тілом полеглого воїнаПро це у фейсбуці повідомила Доросинівська громада.Завтра, 13 лютого 2024 року,Олександра Володимировича Грицюка привезуть до рідної домівки в село Кияж Доросинівської сільської ради.«Просимо жителів громади орієнтовно о 10:30 годині живим коридором зустріти нашого земляка», - зазначили у громаді.О 12:00 годині відбудеться поминальна панахида. Поховають Героя на місцевому кладовищі.«Приносимо щирі співчуття родині, близьким та друзям Олександра. Поділяємо їхнє горе. Світла пам'ять низький уклін. Герої не вмирають», - йдеться у повідомленні.

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