«На щиті» повертається Герой Олександр Грицюк із Волині

«На щиті» повертається Герой Олександр Грицюк із Волині
Волинян закликають гідно зустріти скорботний кортеж із тілом полеглого воїна Олександра Грицюка.

Про це у фейсбуці повідомила Доросинівська громада.

Завтра, 13 лютого 2024 року, тіло Героя Олександра Володимировича Грицюка привезуть до рідної домівки в село Кияж Доросинівської сільської ради.
«На щиті» повертається Герой Олександр Грицюк із Волині

«Просимо жителів громади орієнтовно о 10:30 годині живим коридором зустріти нашого земляка», - зазначили у громаді.

О 12:00 годині відбудеться поминальна панахида. Поховають Героя на місцевому кладовищі.

«Приносимо щирі співчуття родині, близьким та друзям Олександра. Поділяємо їхнє горе. Світла пам'ять низький уклін. Герої не вмирають», - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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