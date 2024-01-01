На Авдіївському напрямку росія зосередила близько 50 тисяч вояк





Як передає Дмитро Лиховій, відповідаючи на питання щодо загрози перерізання постачання на Авдіївському напрямку.



«Наш підхід такий, що ми не коментуємо події в Авдіївці в режимі реального часу, тому що це не футбольний матч, і з міркувань безпеки застосування підрозділів ми не можемо розповідати про конкретне розташування позицій і розташування військ. Можу сказати, що станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення є динамічною і може змінюватися буквально щогодини. Наші війська докладають всіх можливих зусиль, щоб утримувати визначені позиції. На той випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана противником, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання», - повідомив Лиховій.



Він додав, що в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, що зумовлює зміну тактики Сил оборони. Ситуація є гнучкою і динамічною, ворог застосовує бронегрупи на півночі та півдні Авдіївки, в деякі дні ворог працює малими штурмовими групами. Напередодні на одному з відрізків лінії бойового зіткнення ворог застосовував штурмові малі піхотні групи, але одразу з 5-6 бригад. Це свідчить про інтенсивність боїв які ведуться, відзначив речник.



«Загалом на Авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тисяч осіб особового складу» – повідомив Лиховій.



Він зауважив, що Сили оборони борються за кожен клаптик рідної землі, водночас в пріоритеті є збереження життя бійців.



«У той час, коли ситуація на полі бою стає найскладнішою, головне - зберегти життя бійців і відвести їх можливо на інший рубіж, діяти гнучко, діяти маневром для того, щоб бійців зберегти для наступних бойових дій, для звільнення території, яка можливо була втрачена. Щодо Авдіївки, то можу сказати, що події останніх днів, зокрема обстріли ворогом із артилерії, із ракет населених пунктів Покровського району Донецької області, які трохи західніше від Авдіївки показують, на що може перетворитися кожен з цих населених пунктів, кожне селище після того, як лінія фронту пересунеться трохи західніше», - пояснив речник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі на Авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тисяч особового складу, і в разі загрози перерізання противником логістичних шляхів постачання до Авдіївки, командуванням Сил оборони передбачені запасні шляхи постачання.Як передає Укрінформ , про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія", відповідаючи на питання щодо загрози перерізання постачання на Авдіївському напрямку.«Наш підхід такий, що ми не коментуємо події в Авдіївці в режимі реального часу, тому що це не футбольний матч, і з міркувань безпеки застосування підрозділів ми не можемо розповідати про конкретне розташування позицій і розташування військ. Можу сказати, що станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення є динамічною і може змінюватися буквально щогодини. Наші війська докладають всіх можливих зусиль, щоб утримувати визначені позиції. На той випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана противником, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання», - повідомив Лиховій.Він додав, що в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, що зумовлює зміну тактики Сил оборони. Ситуація є гнучкою і динамічною, ворог застосовує бронегрупи на півночі та півдні Авдіївки, в деякі дні ворог працює малими штурмовими групами. Напередодні на одному з відрізків лінії бойового зіткнення ворог застосовував штурмові малі піхотні групи, але одразу з 5-6 бригад. Це свідчить про інтенсивність боїв які ведуться, відзначив речник.«Загалом на Авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тисяч осіб особового складу» – повідомив Лиховій.Він зауважив, що Сили оборони борються за кожен клаптик рідної землі, водночас в пріоритеті є збереження життя бійців.«У той час, коли ситуація на полі бою стає найскладнішою, головне - зберегти життя бійців і відвести їх можливо на інший рубіж, діяти гнучко, діяти маневром для того, щоб бійців зберегти для наступних бойових дій, для звільнення території, яка можливо була втрачена. Щодо Авдіївки, то можу сказати, що події останніх днів, зокрема обстріли ворогом із артилерії, із ракет населених пунктів Покровського району Донецької області, які трохи західніше від Авдіївки показують, на що може перетворитися кожен з цих населених пунктів, кожне селище після того, як лінія фронту пересунеться трохи західніше», - пояснив речник.

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