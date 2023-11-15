Які вистави, прем'єри та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у березні

Які вистави, прем'єри та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у березні
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концертів, що відбудуться у березні.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

"Обіймаємо ніжно, як теплий вітерець. Розквітайте з нами, як перші квіти. Відкриймо разом весняний калейдоскоп у театрі, як новий виток життя", - йдеться у дописі.

Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.

На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Які вистави, прем'єри та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у березні


Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
Які вистави, прем'єри та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у березні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: репертуар, березень, Луцьк, драмтеатр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мужність воїна із Волині відзначили орденом після загибелі
Сьогодні, 14:31
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Сьогодні, 14:15
Які вистави, прем'єри та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у березні
Сьогодні, 14:00
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мотивацію до військової служби
Сьогодні, 13:45
Збирають підписи за посмертну нагороду для воїна з Волині
Сьогодні, 13:24
Схожі новини
У Волинському драмтеатрі урочисто відкрили першу дитячу театральну студію У Волинському драмтеатрі урочисто відкрили першу дитячу театральну студію
22 січень, 14:41
У Волинському драмтеатрі встановлюють пандус У Волинському драмтеатрі встановлюють пандус
15 листопад, 2023, 14:15
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 вересня - 1 жовтня Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 вересня - 1 жовтня
26 вересень, 2023, 14:03
19 квітня у Луцьку прощатимуться із народним артистом Олександром Якимчуком 19 квітня у Луцьку прощатимуться із народним артистом Олександром Якимчуком
18 квітень, 2023, 14:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Миколою Трачуком
Сьогодні, 15:06
 0
Балакучий поліцейський на Волині вляпався в корупцію
Сьогодні, 14:49
 0
Мужність воїна із Волині відзначили орденом після загибелі
Сьогодні, 14:31
 0
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Сьогодні, 14:15
 0
Які вистави, прем'єри та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у березні
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8