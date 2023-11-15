Які вистави, прем'єри та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у березні

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр іменіпідготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концертів, що відбудуться у березні.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці."Обіймаємо ніжно, як теплий вітерець. Розквітайте з нами, як перші квіти. Відкриймо разом весняний калейдоскоп у театрі, як новий виток життя", - йдеться у дописі.Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.