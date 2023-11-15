Які вистави, прем'єри та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у березні
Сьогодні, 14:00
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концертів, що відбудуться у березні.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
"Обіймаємо ніжно, як теплий вітерець. Розквітайте з нами, як перші квіти. Відкриймо разом весняний калейдоскоп у театрі, як новий виток життя", - йдеться у дописі.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.
На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
"Обіймаємо ніжно, як теплий вітерець. Розквітайте з нами, як перші квіти. Відкриймо разом весняний калейдоскоп у театрі, як новий виток життя", - йдеться у дописі.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.
На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
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