Мужність воїна із Волині відзначили орденом після загибелі

Мешканця містечка Маневичі на Волині, військовослужбовцянагородили орденом «За мужність» посмертно.Про це у фейсбуці інформує Маневицька селищна рада.У перші дні повномасштабного вторгнення російського окупанта в Україну маневичанин Богдан Янчишин не вагаючись пішов захищати волю і незалежність держави. На превеликий жаль, 2 липня 2023 року у черговому бою з ворогом на ЛуганщиніУказом президента України, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Богдана Янчишина нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).Сьогодні, 14 лютого, у Маневицькому ліцеї 1 імені Героя України, у якому нещодавно навчався мужній воїн, секретар Маневицької селищної радиі начальник Першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, підполковниквручили нагороду батькам нашого Героя.Зі сльозами на очах батьки прийняли нагороду, яка, без сумніву, відтепер буде сімейною реліквією, світлим спомином про їхнього сина.Мама Героя, звертаючись до присутніх у залі наголосила, що її єдиний син, її гордість, нащадок своїх героїчних дідусів, які мужньо воювали із фашистськими окупантами у Другу світову війну та мали безліч високих бойових нагород, не вагаючись став на захист своєї рідної землі.«Світла пам'ять про Героя України завжди житиме в серцях мешканців нашої громади...» - йдеться у повідомленні.