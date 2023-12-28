Балакучий поліцейський на Волині вляпався в корупцію

Поліцейського на Волині покарали за правопорушення, пов’язане з корупцією.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Суди першої та апеляційної інстанції за участі прокурорів Волинської обласної прокуратури притягнули до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, поліцейського одного із районних відділів поліції ГУНП у Волинській області.Правоохоронець, всупереч вимогам ч. 1 ст. 43 Закону України «Про запобігання корупції», незаконно розголосив у своїх особистих інтересах іншій особі інформацію, яка стала йому відома у зв’язку із виконанням службових обов’язків, а саме інформацію з обмеженим доступом про притягнення громадян до адміністративної відповідальності та іншу службову інформацію.Камінь-Каширський районний суд визнав його винуватим у незаконному розголошенні службової інформації (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції в силі.Задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню поліцейським адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією, та вирішення питання щодо доцільності перебування його на займаній посаді, Волинська обласна прокуратура внесла ГУНП у Волинській області подання у порядку ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції».Нагадаємо, Волиньза кількістю записів до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення Національного агенства з питань запобігання корупції.