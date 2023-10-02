Секрет луцького Зерна: ідея проєкту та спільний збір на розмінування з фондом «Повернись живим»

Секрет луцького Зерна: ідея проєкту та спільний збір на розмінування з фондом «Повернись живим»
Скульптура Зерно у центрі Луцька разом із благодійним фондом «Повернись живим» збирає донати на розмінування України.

Про це повідомляє комунікаційниця платформи «Алгоритм дій» Ірина Новосад.

Зерно — це двометрова скульптура із нержавіючої сталі на розі вулиць Лесі Українки та Кривого Валу.
Секрет луцького Зерна: ідея проєкту та спільний збір на розмінування з фондом «Повернись живим»

«Монумент вже стає магнітом уваги перехожих, — розповів Адам Харлампович, співзасновник платформи «Алгоритм дій», котра допомогла реалізувати проєкт. — Та це не просто скульптура чи нова інстаграмна локація. Це проєкт з глибоким сенсом та великою метою. Сьогодні все працює на перемогу. І мистецтво — не виняток. Воно об’єднує нас і дарує надію».

Зерно — монумент відродженню, потужний архетипний символ створення та відновлення, каже співавтор скульптури Олексій Золотар. Вона спонукає задуматися про циклічність життя, про відродження та відбудову. І одразу ж діяти — задонатити у фонд «Повернись живим». Кошти підуть на придбання металошукачів та іншого обладнання для розмінування України.

Як долучитися до збору?

По-перше, переходьте на сайт Зерна. Там — інформація про скульптуру і кнопка для донатів.
Секрет луцького Зерна: ідея проєкту та спільний збір на розмінування з фондом «Повернись живим»

По-друге, обов’язково підіть і подивіться на Зерно. Порефлексуйте. Відчуйте велич і потужну енергію цього символу. А далі — знайдіть інформаційну табличку, відскануйте QR-код та долучіться до збору.
Секрет луцького Зерна: ідея проєкту та спільний збір на розмінування з фондом «Повернись живим»

А ще — робіть фото біля Зерна, поширюйте їх в соцмережах з хештегом #zernolutsk, аби про проєкт дізналися більше людей і підтримали ЗСУ.
Секрет луцького Зерна: ідея проєкту та спільний збір на розмінування з фондом «Повернись живим»


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Теги: донати, ЗСУ
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