Секрет луцького Зерна: ідея проєкту та спільний збір на розмінування з фондом «Повернись живим»





Про це повідомляє комунікаційниця платформи «Алгоритм дій» Ірина Новосад.



Зерно — це двометрова скульптура із нержавіючої сталі на розі вулиць Лесі Українки та Кривого Валу.



«Монумент вже стає магнітом уваги перехожих, — розповів Адам Харлампович, співзасновник платформи «Алгоритм дій», котра допомогла реалізувати проєкт. — Та це не просто скульптура чи нова інстаграмна локація. Це проєкт з глибоким сенсом та великою метою. Сьогодні все працює на перемогу. І мистецтво — не виняток. Воно об’єднує нас і дарує надію».



Зерно — монумент відродженню, потужний архетипний символ створення та відновлення, каже співавтор скульптури Олексій Золотар. Вона спонукає задуматися про циклічність життя, про відродження та відбудову. І одразу ж діяти — задонатити у фонд «Повернись живим». Кошти підуть на придбання металошукачів та іншого обладнання для розмінування України.



Як долучитися до збору?



По-перше, переходьте на



По-друге, обов’язково підіть і подивіться на Зерно. Порефлексуйте. Відчуйте велич і потужну енергію цього символу. А далі — знайдіть інформаційну табличку, відскануйте QR-код та долучіться до збору.



А ще — робіть фото біля Зерна, поширюйте їх в соцмережах з хештегом #zernolutsk, аби про проєкт дізналися більше людей і підтримали ЗСУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скульптура Зерно у центрі Луцька разом із благодійним фондом «Повернись живим» збирає донати на розмінування України.Про це повідомляє комунікаційниця платформи «Алгоритм дій»Зерно — це двометрова скульптура із нержавіючої сталі на розі вулиць Лесі Українки та Кривого Валу.«Монумент вже стає магнітом уваги перехожих, — розповів, співзасновник платформи «Алгоритм дій», котра допомогла реалізувати проєкт. — Та це не просто скульптура чи нова інстаграмна локація. Це проєкт з глибоким сенсом та великою метою. Сьогодні все працює на перемогу. І мистецтво — не виняток. Воно об’єднує нас і дарує надію».Зерно — монумент відродженню, потужний архетипний символ створення та відновлення, каже співавтор скульптури. Вона спонукає задуматися про циклічність життя, про відродження та відбудову. І одразу ж діяти — задонатити у фонд «Повернись живим». Кошти підуть на придбання металошукачів та іншого обладнання для розмінування України.По-перше, переходьте на сайт Зерна. Там — інформація про скульптуру і кнопка для донатів.По-друге, обов’язково підіть і подивіться на Зерно. Порефлексуйте. Відчуйте велич і потужну енергію цього символу. А далі — знайдіть інформаційну табличку, відскануйте QR-код та долучіться до збору.А ще — робіть фото біля Зерна, поширюйте їх в соцмережах з хештегом #zernolutsk, аби про проєкт дізналися більше людей і підтримали ЗСУ.

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