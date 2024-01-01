Знову втрати: загинули двоє Героїв із Луцька

Знову втрати: загинули двоє Героїв із Луцька
У боях із російськими загарбниками обірвалося життя двох військовослужбовців із обласного центру Волині – Станіслава Гуленкова і Михайла Коляди.

Про це в телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще дві втрати», - зазначив мер.

Лучанин Гуленков Станіслав Ігорович (3 вересня 2000 року народження) проходив військову службу за контрактом у військовій частині Державної прикордонної служби України на посаді інспектора прикордонної служби 2 категорії - гранатометника 3 відділення інспекторів прикордонної служби 2 прикордонної застави 1 відділу прикордонної служби (тип С) (на ББА) прикордонної комендатури швидкого реагування

Життя захисника обірвалося 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.

А лучанина Коляду Михайла Григоровича (27 січня 1983 року народження) мобілізували до складу військової частини на посаду водія-радіотелефоніста відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Воїн загинув 13 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Діброва Луганської області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначив Ігор Поліщук.

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Теги: загиблі, війна
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