На Оріхівському напрямку ворог готує новий наступ, – ЗСУ

На Оріхівському напрямку ворог готує новий наступ, – ЗСУ
Наразі ворог веде підготовку до наступу на Оріхівському напрямку: стягує резерви, готується до нових дій.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"На Оріхівському напрямку планує дуже відносне затишшя. Хоча обстріли тривають. Там очікується новий ворожий наступ. Тому що угруповування ворога в особовому складі, яке там зібралося, приблизно таке ж за масштабами як на Авдіївському напрямку", - розповів він.

Спікер додав, що традиційно основними напрямками, де ворог зосереджує свої штурмові дії, залишається Авдіївський і напрямок Мар'їнки на село Новомихайлівка, де ворог намагається захопити східні околиці села, але там він теж зазнає значних втрат.

"Ворог готується до наступу, який очікується. Стягує резерви, готується до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося", - підкреслив Лиховій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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