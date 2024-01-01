На Волині завтра прощатимуться з Героєм Миколою Трачуком
Сьогодні, 15:06
У селі Соснина на Волині завтра, 15 лютого, в останню путь проведуть полеглого військовослужбовця Миколу Трачука.
Про це у фейсбуці повідомляє Іваничівська селищна рада.
Зокрема сьогодні, 14 лютого, очікують прибуття кортежу з тілом загиблого Героя Миколи Трачука додому в село Соснина.
А вже завтра, 15 лютого, о 12:00 в селі Соснина розпочнеться прощання від рідного будинку загиблого Героя, а о 13:00 відбудеться поминальна панахида у церкві святої Параскеви П’ятниці села Соснина.
«У зв’язку з загибеллю нашого земляка, жителя села Соснина Трачука Миколи Валерійовича на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 14-15 лютого 2024 року. Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій», - зазначили у селищній раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Іваничівська селищна рада.
Зокрема сьогодні, 14 лютого, очікують прибуття кортежу з тілом загиблого Героя Миколи Трачука додому в село Соснина.
А вже завтра, 15 лютого, о 12:00 в селі Соснина розпочнеться прощання від рідного будинку загиблого Героя, а о 13:00 відбудеться поминальна панахида у церкві святої Параскеви П’ятниці села Соснина.
«У зв’язку з загибеллю нашого земляка, жителя села Соснина Трачука Миколи Валерійовича на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 14-15 лютого 2024 року. Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій», - зазначили у селищній раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Миколою Трачуком
Сьогодні, 15:06
Балакучий поліцейський на Волині вляпався в корупцію
Сьогодні, 14:49
Мужність воїна із Волині відзначили орденом після загибелі
Сьогодні, 14:31
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Сьогодні, 14:15
Які вистави, прем'єри та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у березні
Сьогодні, 14:00