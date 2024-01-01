На Волині завтра прощатимуться з Героєм Миколою Трачуком

У селі Соснина на Волині завтра, 15 лютого, в останню путь проведуть полеглого військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомляє Іваничівська селищна рада.Зокрема сьогодні, 14 лютого, очікують прибуття кортежу з тіломМиколи Трачука додому в село Соснина.А вже завтра, 15 лютого, о 12:00 в селі Соснина розпочнеться прощання від рідного будинку загиблого Героя, а о 13:00 відбудеться поминальна панахида у церкві святої Параскеви П’ятниці села Соснина.«У зв’язку з загибеллю нашого земляка, жителя села Соснина Трачука Миколи Валерійовича на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 14-15 лютого 2024 року. Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій», - зазначили у селищній раді.