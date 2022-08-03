На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Федорчук

Олександр Федорчук.



Про це



"Війна забрала життя Героя Федорчука Олександра Вікторовича, 1986 року народження, жителя села Скреготівка, який загинув 19 березня 2023 року виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Павлівка, Донецької області. Наразі тіло військовослужбовця везуть на Волинь", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату і час прощання із загиблим воїном повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув захисник з ВолиніПро це повідомили у Цуманській громаді."Війна забрала життя Героя Федорчука Олександра Вікторовича, 1986 року народження, жителя села Скреготівка, який загинув 19 березня 2023 року виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Павлівка, Донецької області. Наразі тіло військовослужбовця везуть на Волинь", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату і час прощання із загиблим воїном повідомлять додатково.

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