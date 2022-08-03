На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Федорчук
Сьогодні, 14:16
У бою з російськими окупантами загинув захисник з Волині Олександр Федорчук.
Про це повідомили у Цуманській громаді.
"Війна забрала життя Героя Федорчука Олександра Вікторовича, 1986 року народження, жителя села Скреготівка, який загинув 19 березня 2023 року виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Павлівка, Донецької області. Наразі тіло військовослужбовця везуть на Волинь", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час прощання із загиблим воїном повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Цуманській громаді.
"Війна забрала життя Героя Федорчука Олександра Вікторовича, 1986 року народження, жителя села Скреготівка, який загинув 19 березня 2023 року виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Павлівка, Донецької області. Наразі тіло військовослужбовця везуть на Волинь", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час прощання із загиблим воїном повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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