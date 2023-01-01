У Луцьку попрощалися із Героєм Артемом Баглайчуком. ФОТО

Артема Баглайчука.



Про це повідомили у Луцькраді.



Лучанин Артем Баглайчук (18.05.1988 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 13 грудня 2022 року до складу військової частини на посаду старшого стрільця 1-го аеромобільного взводу 10-ї аеромобільної роти 4-го аеромобільного батальйону.







До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.



“Дорога скорботна родино, ще раз прийміть наші щирі співчуття. Це велике горе для вас і для нас. Ваш Артем належить до тих славних людей, яких ми називаємо захисниками України. На превеликий жаль, на вівтар миру наші захисники кладуть свої життя. Вони йдуть на війну не заради слави, величі, а заради того, щоб захистити свою родину та рідну землю. І за це ми, припадаючи перед ними до землі, станемо навколішки і промовимо: “Герої не вмирають! Вічна вам пам’ять і Царство Небесне”, – сказав у скорботній промові протоієрей Микола Нецькар.



Після завершення панахиди домовину з тілом Героя під звуки дзвонів прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Луцької міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами. Сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівали 35-річногоПро це повідомили у Луцькраді.Лучанин Артем Баглайчук (18.05.1988 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 13 грудня 2022 року до складу військової частини на посаду старшого стрільця 1-го аеромобільного взводу 10-ї аеромобільної роти 4-го аеромобільного батальйону. Солдат загинув 30 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатне Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися Луцький міський головата заступник голови Волинської обласної ради“Дорога скорботна родино, ще раз прийміть наші щирі співчуття. Це велике горе для вас і для нас. Ваш Артем належить до тих славних людей, яких ми називаємо захисниками України. На превеликий жаль, на вівтар миру наші захисники кладуть свої життя. Вони йдуть на війну не заради слави, величі, а заради того, щоб захистити свою родину та рідну землю. І за це ми, припадаючи перед ними до землі, станемо навколішки і промовимо: “Герої не вмирають! Вічна вам пам’ять і Царство Небесне”, – сказав у скорботній промові протоієрейПісля завершення панахиди домовину з тілом Героя під звуки дзвонів прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

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