Судитимуть волинянина, який продавав канабіс

Судитимуть волинянина, який продавав канабіс
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 26-річним жителем села Бірки Камінь-Каширського району незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Упродовж грудня 2022 – січня 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту чоловіком громадянам канабісу.

Обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Далі – слово за судом.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, канабіс, продаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гранти до 8 мільйонів гривень: як почати власну справу за допомоги держави
Сьогодні, 13:55
Судитимуть волинянина, який продавав канабіс
Сьогодні, 13:40
Судитимуть 20-річного волинянина, який відібрав у перехожого телефон і зняв із картки 40 тисяч
Сьогодні, 13:22
Десантники стримують штурм, артилерія наносить удари: яка ситуація у Бахмуті
Сьогодні, 13:11
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 березня
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Майже півтора кілограми канабісу на продаж: двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО Майже півтора кілограми канабісу на продаж: двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО
06 вересень, 2022, 19:23
Волинянин у шкарпетці хотів перевезти через кордон наркотики. ФОТО Волинянин у шкарпетці хотів перевезти через кордон наркотики. ФОТО
20 грудень, 2021, 13:15
Перед судом постане волинянин, який торгував наркотиками через «закладки» Перед судом постане волинянин, який торгував наркотиками через «закладки»
02 вересень, 2021, 13:38
За продаж сурогатного алкоголю волинянина оштрафували на чималу суму За продаж сурогатного алкоголю волинянина оштрафували на чималу суму
07 травень, 2020, 20:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гранти до 8 мільйонів гривень: як почати власну справу за допомоги держави
Сьогодні, 13:55
 0
Судитимуть волинянина, який продавав канабіс
Сьогодні, 13:40
 0
Судитимуть 20-річного волинянина, який відібрав у перехожого телефон і зняв із картки 40 тисяч
Сьогодні, 13:22
 0
Десантники стримують штурм, артилерія наносить удари: яка ситуація у Бахмуті
Сьогодні, 13:11
 0
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 березня
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8