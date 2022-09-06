Судитимуть волинянина, який продавав канабіс

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 26-річним жителем села Бірки Камінь-Каширського району незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Упродовж грудня 2022 – січня 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту чоловіком громадянам канабісу.Обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Далі – слово за судом.Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.