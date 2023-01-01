Судитимуть 20-річного волинянина, який відібрав у перехожого телефон і зняв із картки 40 тисяч

Судитимуть 20-річного волинянина, який відібрав у перехожого телефон і зняв із картки 40 тисяч
Волинянин, який відібрав телефон та зняв із картки 40 000 гривень, постане перед судом.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 20-річним жителем села Грив’ятки Ковельського району в умовах воєнного стану грабежу та крадіжки, а також несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

За даними слідства, судимий уже за крадіжки молодик зранку 20 січня 2023 року у селищі Люблинець попросив у 48-річного перехожого телефон – нібито для того, щоб подзвонити – та утік.

Згодом, отримавши доступ до мобільного банкінгу «Приват24» у викраденому телефоні, він викрав ще і 40 000 гривень із банківської картки потерпілого та розпорядився ними на власний розсуд.

Пароль до системи «Приват24» зловмисник підглянув у маршрутці, коли чоловік необачно на очах у інших пасажирів перевіряв баланс на картці.

Обвинуваченого у вчиненні цих злочинів волинянина очікує суд.

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Теги: Волинянин, телефон, перехожий, гроші, прокуратура
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