Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 березня

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 березня
Хоч погода спокушає на прогулянку першими теплими днями, та вечори досі холодні. А що ж зігріє їх краще, ніж мистецтво?

У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже цього тижня.

У п'ятницю, 24 березня, театр запрошує на камерну сцену, щоби переглянути драму «Не шукайте щастя, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя».

Режисерка Ольга Оноприюк максимально загострила психологічну складову драми, тож на вас чекає заглиблення у внутрішній світ героїв, такий близький і так чи інакше зрозумілий кожному. Виразний любовний трикутник – переосмислена і актуальна досі історія, що вразить глядача не залежно від віку та статі.

Початок – о 18:00.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 березня

Уже наступного дня стильна та яскрава «Енеїда» Котляревського у сценічний версії та режисурі Ярослава Ілляшенка затягне у світ богів та героїв, бенкетів та пристрастей, мандрівок та випробувань. Танці, бої та вишукана естетика чекають вас у театрі 25 березня, о 17:00.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 березня

Ранок неділі вдруге покаже глядачам новеньку виставу для дітей «Котигорошко» Анатолія Шияна у постановці Ярослава Ілляшенка – актуальну історію про українських героїв та боротьбу зі злом, що нікого не залишить байдужим. Обіцяють, що цікаво буде навіть дорослим.

Коли: 26 березня, о 12:00.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 березня

А вже увечері того ж дня театр запрошує на один із найулюбленіших мюзиклів глядачів та глядачок – «Життя в кредит (Едіт Піаф)» Юрія Рибчинського на музику Вікторії Васалатій у постановці заслуженого діяча мистецтв України Михайла Ілляшенка.

Історія поневірянь, боротьби за місце під сонцем та світової слави співачки, голос та образ якої став легендою...

Початок – о 17:00.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 березня

Щодо квитків телефонуйте за номером:

0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).

Або купуйте на сайті karabas.com.

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Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк
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