Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 березня
Сьогодні, 13:00
Хоч погода спокушає на прогулянку першими теплими днями, та вечори досі холодні. А що ж зігріє їх краще, ніж мистецтво?
У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже цього тижня.
У п'ятницю, 24 березня, театр запрошує на камерну сцену, щоби переглянути драму «Не шукайте щастя, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя».
Режисерка Ольга Оноприюк максимально загострила психологічну складову драми, тож на вас чекає заглиблення у внутрішній світ героїв, такий близький і так чи інакше зрозумілий кожному. Виразний любовний трикутник – переосмислена і актуальна досі історія, що вразить глядача не залежно від віку та статі.
Початок – о 18:00.
Уже наступного дня стильна та яскрава «Енеїда» Котляревського у сценічний версії та режисурі Ярослава Ілляшенка затягне у світ богів та героїв, бенкетів та пристрастей, мандрівок та випробувань. Танці, бої та вишукана естетика чекають вас у театрі 25 березня, о 17:00.
Ранок неділі вдруге покаже глядачам новеньку виставу для дітей «Котигорошко» Анатолія Шияна у постановці Ярослава Ілляшенка – актуальну історію про українських героїв та боротьбу зі злом, що нікого не залишить байдужим. Обіцяють, що цікаво буде навіть дорослим.
Коли: 26 березня, о 12:00.
А вже увечері того ж дня театр запрошує на один із найулюбленіших мюзиклів глядачів та глядачок – «Життя в кредит (Едіт Піаф)» Юрія Рибчинського на музику Вікторії Васалатій у постановці заслуженого діяча мистецтв України Михайла Ілляшенка.
Історія поневірянь, боротьби за місце під сонцем та світової слави співачки, голос та образ якої став легендою...
Початок – о 17:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже цього тижня.
У п'ятницю, 24 березня, театр запрошує на камерну сцену, щоби переглянути драму «Не шукайте щастя, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя».
Режисерка Ольга Оноприюк максимально загострила психологічну складову драми, тож на вас чекає заглиблення у внутрішній світ героїв, такий близький і так чи інакше зрозумілий кожному. Виразний любовний трикутник – переосмислена і актуальна досі історія, що вразить глядача не залежно від віку та статі.
Початок – о 18:00.
Уже наступного дня стильна та яскрава «Енеїда» Котляревського у сценічний версії та режисурі Ярослава Ілляшенка затягне у світ богів та героїв, бенкетів та пристрастей, мандрівок та випробувань. Танці, бої та вишукана естетика чекають вас у театрі 25 березня, о 17:00.
Ранок неділі вдруге покаже глядачам новеньку виставу для дітей «Котигорошко» Анатолія Шияна у постановці Ярослава Ілляшенка – актуальну історію про українських героїв та боротьбу зі злом, що нікого не залишить байдужим. Обіцяють, що цікаво буде навіть дорослим.
Коли: 26 березня, о 12:00.
А вже увечері того ж дня театр запрошує на один із найулюбленіших мюзиклів глядачів та глядачок – «Життя в кредит (Едіт Піаф)» Юрія Рибчинського на музику Вікторії Васалатій у постановці заслуженого діяча мистецтв України Михайла Ілляшенка.
Історія поневірянь, боротьби за місце під сонцем та світової слави співачки, голос та образ якої став легендою...
Початок – о 17:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Судитимуть 20-річного волинянина, який відібрав у перехожого телефон і зняв із картки 40 тисяч
Сьогодні, 13:22
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 березня
Сьогодні, 13:00
В Україні призначили нового міністра освіти і науки
Сьогодні, 12:54
Медіа