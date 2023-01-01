В Україні призначили нового міністра освіти і науки
Сьогодні, 12:54
Верховна Рада призначила директора національного центру "Мала академія наук України Оксена Лісового міністром освіти і науки.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, відповідне рішення підтримали 313 народних депутатів.
20 березня Верховна Рада проголосувала за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки, Павла Рябікіна - з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а Михайла Федорова – з посади віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.
Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій схвалив призначення директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки.
Оксен Лісовий народився у сім’ї українського філософа і дисидента Василя Лісового і викладачки Віри Лісової-Гриценко. Василь Лісовий, який працював в Інституті філософії, виступив із листом на захист шістдесятників. За це його депортували до Сибіру.
Оксен Лісовий майже 20 років керував Малою академією наук України, де діти знайомляться з наукою, роблять перші наукові дослідження й відкриття. Лісовий реформував МАН, залучив численних спонсорів, щоб розвивати наукові проєкти. Під його керівництвом у МАН запровадили систему прозорості для захисту наукових проєктів, організували проведення літніх наукових шкіл по всій Україні.
У 2018 році діяльність МАН отримала світове визнання: статус Центру наукової освіти II категорії під егідою ЮНЕСКО.
У 2021 році діти з МАН перемогли на сотні міжнародних конкурсах. До війни в Україні щоліта проводили понад 150 літніх шкіл. Нещодавно експерименти українських дітей відправили на МКС для досліджень в умовах мікрогравітації.
Оксен Лісовий пішов добровольцем на фронт у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Водночас продовжував дистанційно керувати МАН. З початку війни 95-та бригада була на сході в районі Слов’янськ-Краматорськ-Дружківка. Брав участь у боях, що велись навколо Довгенького, Долини, Краснопілля, в лісах Святогірського заповідника.
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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, відповідне рішення підтримали 313 народних депутатів.
20 березня Верховна Рада проголосувала за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки, Павла Рябікіна - з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а Михайла Федорова – з посади віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.
Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій схвалив призначення директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки.
Оксен Лісовий народився у сім’ї українського філософа і дисидента Василя Лісового і викладачки Віри Лісової-Гриценко. Василь Лісовий, який працював в Інституті філософії, виступив із листом на захист шістдесятників. За це його депортували до Сибіру.
Оксен Лісовий майже 20 років керував Малою академією наук України, де діти знайомляться з наукою, роблять перші наукові дослідження й відкриття. Лісовий реформував МАН, залучив численних спонсорів, щоб розвивати наукові проєкти. Під його керівництвом у МАН запровадили систему прозорості для захисту наукових проєктів, організували проведення літніх наукових шкіл по всій Україні.
У 2018 році діяльність МАН отримала світове визнання: статус Центру наукової освіти II категорії під егідою ЮНЕСКО.
У 2021 році діти з МАН перемогли на сотні міжнародних конкурсах. До війни в Україні щоліта проводили понад 150 літніх шкіл. Нещодавно експерименти українських дітей відправили на МКС для досліджень в умовах мікрогравітації.
Оксен Лісовий пішов добровольцем на фронт у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Водночас продовжував дистанційно керувати МАН. З початку війни 95-та бригада була на сході в районі Слов’янськ-Краматорськ-Дружківка. Брав участь у боях, що велись навколо Довгенького, Долини, Краснопілля, в лісах Святогірського заповідника.
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