В Україні призначили нового міністра освіти і науки

Верховна Рада призначила директора національного центру "Мала академія наук Україниміністром освіти і науки.Про це повідомив народний депутатЗа його словами, відповідне рішення підтримали 313 народних депутатів.з посади міністра освіти і науки,- з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а– з посади віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій схвалив призначення директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки.Оксен Лісовий народився у сім’ї українського філософа і дисидентаі викладачки. Василь Лісовий, який працював в Інституті філософії, виступив із листом на захист шістдесятників. За це його депортували до Сибіру.Оксен Лісовий майже 20 років керував Малою академією наук України, де діти знайомляться з наукою, роблять перші наукові дослідження й відкриття. Лісовий реформував МАН, залучив численних спонсорів, щоб розвивати наукові проєкти. Під його керівництвом у МАН запровадили систему прозорості для захисту наукових проєктів, організували проведення літніх наукових шкіл по всій Україні.У 2018 році діяльність МАН отримала світове визнання: статус Центру наукової освіти II категорії під егідою ЮНЕСКО.У 2021 році діти з МАН перемогли на сотні міжнародних конкурсах. До війни в Україні щоліта проводили понад 150 літніх шкіл. Нещодавно експерименти українських дітей відправили на МКС для досліджень в умовах мікрогравітації.Оксен Лісовий пішов добровольцем на фронт у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Водночас продовжував дистанційно керувати МАН. З початку війни 95-та бригада була на сході в районі Слов’янськ-Краматорськ-Дружківка. Брав участь у боях, що велись навколо Довгенького, Долини, Краснопілля, в лісах Святогірського заповідника.