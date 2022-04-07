ДБР затримало на хабарі у 100 тисяч двох офіцерів ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО





Про це



Підполковник діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів.



Обох зловмисників затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тисяч грн.



Військовослужбовці підозрюються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. (ч. 3 ст. 368 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР викрили на корупції заступника командира однієї з військових частин на Одещині. Він вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військовослужбовця за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу.Про це повідомили у пресслужбі ДБР.Підполковник діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів.Обох зловмисників затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тисяч грн.Військовослужбовці підозрюються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. (ч. 3 ст. 368 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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