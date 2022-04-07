ДБР затримало на хабарі у 100 тисяч двох офіцерів ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО

ДБР затримало на хабарі у 100 тисяч двох офіцерів ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО
Працівники ДБР викрили на корупції заступника командира однієї з військових частин на Одещині. Він вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військовослужбовця за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Підполковник діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів.

Обох зловмисників затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тисяч грн.
ДБР затримало на хабарі у 100 тисяч двох офіцерів ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО

Військовослужбовці підозрюються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
ДБР затримало на хабарі у 100 тисяч двох офіцерів ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДБР, хабар, офіцери ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні призначили нового міністра освіти і науки
Сьогодні, 12:54
Волинянина засудили на 3 роки тюрми за спробу зґвалтувати дівчину з інвалідністю
Сьогодні, 12:46
ДБР затримало на хабарі у 100 тисяч двох офіцерів ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
Укргідрометцентр попередив про підтоплення на Волині
Сьогодні, 12:00
У Луцьку затримали 39-річного чоловіка, який збував психотропні речовини. ФОТО
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
На Львівщині затримали посадовця, який вимагав 100 тисяч у волонтера На Львівщині затримали посадовця, який вимагав 100 тисяч у волонтера
07 квітень, 2022, 15:51
Інспектор митного поста «Ковель» вимагав майже 7 тисяч доларів за оформлення авто Інспектор митного поста «Ковель» вимагав майже 7 тисяч доларів за оформлення авто
03 липень, 2020, 10:55
Хотів «кришувати» банк: у Києві прокурора спіймали на хабарі у 100 тисяч доларів. ФОТО Хотів «кришувати» банк: у Києві прокурора спіймали на хабарі у 100 тисяч доларів. ФОТО
05 червень, 2020, 00:31
Начальника волинського митного поста із спільником зловили на хабарі у 12 000 доларів. ФОТО Начальника волинського митного поста із спільником зловили на хабарі у 12 000 доларів. ФОТО
04 березень, 2020, 18:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть волинянина, який продавав канабіс
Сьогодні, 13:40
 0
Судитимуть 20-річного волинянина, який відібрав у перехожого телефон і зняв із картки 40 тисяч
Сьогодні, 13:22
 0
Десантники стримують штурм, артилерія наносить удари: яка ситуація у Бахмуті
Сьогодні, 13:11
 0
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 березня
Сьогодні, 13:00
 0
В Україні призначили нового міністра освіти і науки
Сьогодні, 12:54
 0
Медіа
відео
1/8