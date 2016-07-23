У Луцьку затримали 39-річного чоловіка, який збував психотропні речовини. ФОТО

Учора, 20 березня, на вулиці Потебні співробітники кримінальної поліції Луцька затримали 39-річного жителя іншої області, який нещодавно прибув до обласного центру.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У місцевому парку чоловік викопав поліетиленовий пакет, у якому знаходилося 34 готових закладки з речовиною, схожою на Альфа-PVP. У подальшому зловмисник мав їх розкласти у різних місцях для потенційних покупців.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Все вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний центр МВС.Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. Нині він перебуває в ІТТ.Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.Слідство триває.