У Луцьку затримали 39-річного чоловіка, який збував психотропні речовини. ФОТО
Сьогодні, 11:43
Учора, 20 березня, на вулиці Потебні співробітники кримінальної поліції Луцька затримали 39-річного жителя іншої області, який нещодавно прибув до обласного центру.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У місцевому парку чоловік викопав поліетиленовий пакет, у якому знаходилося 34 готових закладки з речовиною, схожою на Альфа-PVP. У подальшому зловмисник мав їх розкласти у різних місцях для потенційних покупців.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Все вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний центр МВС.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. Нині він перебуває в ІТТ.
Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У місцевому парку чоловік викопав поліетиленовий пакет, у якому знаходилося 34 готових закладки з речовиною, схожою на Альфа-PVP. У подальшому зловмисник мав їх розкласти у різних місцях для потенційних покупців.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Все вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний центр МВС.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. Нині він перебуває в ІТТ.
Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Слідство триває.
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