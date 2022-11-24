У Росії щомісяця мобілізують по 20 тисяч людей, – ГУР





Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов



"Щомісяця РФ вдається додатково мобілізувати приблизно 20 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.



Також Юсов відзначив, що не зафіксовано фактів постачання зброї з боку Китаю Росії. Однак Китай буде посилювати свої позиції в регіоні і на території так званої РФ.



За словами Юсова, Крим давно використовується росіянами як військова база з елементами концтабору, облаштовуються укріплення, тому що ворог усвідомлює неминучість деокупації Криму. Сім'ї загарбників тікають з Криму і намагаються позбутися усього майна.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія і далі проводить приховану мобілізацію і там щомісяця мобілізують близько 20 тисяч осіб.Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону."Щомісяця РФ вдається додатково мобілізувати приблизно 20 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.Також Юсов відзначив, що не зафіксовано фактів постачання зброї з боку Китаю Росії. Однак Китай буде посилювати свої позиції в регіоні і на території так званої РФ.За словами Юсова, Крим давно використовується росіянами як військова база з елементами концтабору, облаштовуються укріплення, тому що ворог усвідомлює неминучість деокупації Криму. Сім'ї загарбників тікають з Криму і намагаються позбутися усього майна.Нагадаємо, що вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”.

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