У Росії щомісяця мобілізують по 20 тисяч людей, – ГУР

У Росії щомісяця мобілізують по 20 тисяч людей, – ГУР
Росія і далі проводить приховану мобілізацію і там щомісяця мобілізують близько 20 тисяч осіб.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Щомісяця РФ вдається додатково мобілізувати приблизно 20 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

Також Юсов відзначив, що не зафіксовано фактів постачання зброї з боку Китаю Росії. Однак Китай буде посилювати свої позиції в регіоні і на території так званої РФ.

За словами Юсова, Крим давно використовується росіянами як військова база з елементами концтабору, облаштовуються укріплення, тому що ворог усвідомлює неминучість деокупації Криму. Сім'ї загарбників тікають з Криму і намагаються позбутися усього майна.

Нагадаємо, що вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”.


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Теги: Розвідка, мобілізація, Росія
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