Пішов з дому та не повернувся: зник безвісти 51-річний чоловік з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:29
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Іванова Андрія Івановича, 20 лютого 1972 року народження, жителя Луцька.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 12 жовтня 2022 року пішов з дому у невідомому напрямку та донині не повернувся, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: на вигляд 50 років, зріст 184 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке, очі блакитного кольору.
Був одягнений: у куртку темно синього кольору, джинси, сині кросівки.
Особливі прикмети: під правим оком є невеликий шрам.
"Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 12 жовтня 2022 року пішов з дому у невідомому напрямку та донині не повернувся, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: на вигляд 50 років, зріст 184 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке, очі блакитного кольору.
Був одягнений: у куртку темно синього кольору, джинси, сині кросівки.
Особливі прикмети: під правим оком є невеликий шрам.
"Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Росії щомісяця мобілізують по 20 тисяч людей, – ГУР
Сьогодні, 11:39
Пішов з дому та не повернувся: зник безвісти 51-річний чоловік з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:29
Жив з 2018 року: на Волині виявили росіянина-нелегала
Сьогодні, 11:17
Медіа