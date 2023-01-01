Вірянам і ченцям УПЦ МП закрили доступ до печер і мощей Києво-Печерської лаври

Вірянам і ченцям УПЦ МП закрили доступ до печер і мощей Києво-Печерської лаври
Ченцям і вірянам Української православної церкви Московського патріархату з 21 березня заборонили заходити в печери Києво-Печерської лаври.

Про це пише УНІАН.

"20 березня 2023 року від керівництва національного заповідника "Києво-Печерська лавра" на адресу монастиря надійшов лист з повідомленням про те, що віднині доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості "культурних цінностей", - поскаржились в УПЦ МП.

Крім того, припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм). Як зазначається, комісія має визначити "наявність, збереженість та стан збереження культурних цінностей".

В УПЦ МП стверджують, що "зачинення печер заповідником без попередження є безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян, які цими днями масово їдуть з різних регіонів в надії вклонились Києво-Печерським святиням".

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Теги: Києво-Печерська Лавра, УПЦ МП, закрили доступ
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