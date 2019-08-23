Жив з 2018 року: на Волині виявили росіянина-нелегала
Сьогодні, 11:17
На Волині виявили 33-річного росіянина без дозвільних документів.
Про це повідомили у Міграційній службі Волинської області.
20 березня працівники Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області, Державної прикордонної служби та працівниками УДМС у Волинській області під час здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері міграції, протидії нелегальній міграції, на території Луцького району виявлено 33 річного громадянина Росії.
При перевірці документів встановлено, що останній перебуває на території України незаконно з 2018 року.
Відносно чоловіка вжили адміністративно правових заходів, а саме притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1. ст. 203 КуПАп та прийняли рішення про примусове поверення порушника за межі України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Міграційній службі Волинської області.
20 березня працівники Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області, Державної прикордонної служби та працівниками УДМС у Волинській області під час здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері міграції, протидії нелегальній міграції, на території Луцького району виявлено 33 річного громадянина Росії.
При перевірці документів встановлено, що останній перебуває на території України незаконно з 2018 року.
Відносно чоловіка вжили адміністративно правових заходів, а саме притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1. ст. 203 КуПАп та прийняли рішення про примусове поверення порушника за межі України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Жив з 2018 року: на Волині виявили росіянина-нелегала
Сьогодні, 11:17
Чоловік з Одеси приїхав на Волинь розкладати «закладки». ФОТО
Сьогодні, 10:55
Медіа