Жив з 2018 року: на Волині виявили росіянина-нелегала

На Волині виявили 33-річного росіянина без дозвільних документів.Про це повідомили у Міграційній службі Волинської області.20 березня працівники Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області, Державної прикордонної служби та працівниками УДМС у Волинській області під час здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері міграції, протидії нелегальній міграції, на території Луцького району виявлено 33 річного громадянина Росії.При перевірці документів встановлено, що останній перебуває на території України незаконно з 2018 року.Відносно чоловіка вжили адміністративно правових заходів, а саме притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1. ст. 203 КуПАп та прийняли рішення про примусове поверення порушника за межі України.