Жив з 2018 року: на Волині виявили росіянина-нелегала

Жив з 2018 року: на Волині виявили росіянина-нелегала
На Волині виявили 33-річного росіянина без дозвільних документів.

Про це повідомили у Міграційній службі Волинської області.

20 березня працівники Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області, Державної прикордонної служби та працівниками УДМС у Волинській області під час здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері міграції, протидії нелегальній міграції, на території Луцького району виявлено 33 річного громадянина Росії.

При перевірці документів встановлено, що останній перебуває на території України незаконно з 2018 року.

Відносно чоловіка вжили адміністративно правових заходів, а саме притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1. ст. 203 КуПАп та прийняли рішення про примусове поверення порушника за межі України.
Жив з 2018 року: на Волині виявили росіянина-нелегала

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Теги: росіянин, нелегал, Волинь
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