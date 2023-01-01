Укргідрометцентр попередив про підтоплення на Волині
Сьогодні, 12:00
Про підтоплення у кількох регіонах України попередили в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС.
18-20 березня на рiчцi Прип'ять в створi поста Рiчиця (Ратнівська громада) при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на 1-5 см за добу продовжиться затоплення заплав, сiльськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського району Волинської областi.
А на Чернігівщині оголосили другий рівень небезпеки — помаранчевий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
18-20 березня на рiчцi Прип'ять в створi поста Рiчиця (Ратнівська громада) при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на 1-5 см за добу продовжиться затоплення заплав, сiльськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського району Волинської областi.
А на Чернігівщині оголосили другий рівень небезпеки — помаранчевий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Укргідрометцентр попередив про підтоплення на Волині
Сьогодні, 12:00
У Росії щомісяця мобілізують по 20 тисяч людей, – ГУР
Сьогодні, 11:39
Медіа