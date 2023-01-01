Укргідрометцентр попередив про підтоплення на Волині





18-20 березня на рiчцi Прип'ять в створi поста Рiчиця (Ратнівська громада) при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на 1-5 см за добу продовжиться затоплення заплав, сiльськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського району Волинської областi.



А на Чернігівщині оголосили другий рівень небезпеки — помаранчевий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Про підтоплення у кількох регіонах України попередили в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС.18-20 березня на рiчцi Прип'ять в створi поста Рiчиця (Ратнівська громада) при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на 1-5 см за добу продовжиться затоплення заплав, сiльськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського району Волинської областi.А на Чернігівщині оголосили другий рівень небезпеки — помаранчевий.

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