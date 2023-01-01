Укргідрометцентр попередив про підтоплення на Волині

Укргідрометцентр попередив про підтоплення на Волині
Про підтоплення у кількох регіонах України попередили в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС.

18-20 березня на рiчцi Прип'ять в створi поста Рiчиця (Ратнівська громада) при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на 1-5 см за добу продовжиться затоплення заплав, сiльськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського району Волинської областi.

А на Чернігівщині оголосили другий рівень небезпеки — помаранчевий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: підтоплення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Укргідрометцентр попередив про підтоплення на Волині
Сьогодні, 12:00
У Луцьку затримали 39-річного чоловіка, який збував психотропні речовини. ФОТО
Сьогодні, 11:43
У Росії щомісяця мобілізують по 20 тисяч людей, – ГУР
Сьогодні, 11:39
Пішов з дому та не повернувся: зник безвісти 51-річний чоловік з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:29
Вірянам і ченцям УПЦ МП закрили доступ до печер і мощей Києво-Печерської лаври
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
Підтоплення у грамадах Волині: як уникнути інфекцій Підтоплення у грамадах Волині: як уникнути інфекцій
15 березень, 02:00
На Волині залишаються підтопленими 7 000 гектарів сільськогосподарських угідь На Волині залишаються підтопленими 7 000 гектарів сільськогосподарських угідь
08 березень, 18:11
На Волині збільшилася площа підтоплення На Волині збільшилася площа підтоплення
28 січень, 05:28
На Волині можливе затоплення житлових будинків і сільгоспугідь На Волині можливе затоплення житлових будинків і сільгоспугідь
23 січень, 21:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Укргідрометцентр попередив про підтоплення на Волині
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку затримали 39-річного чоловіка, який збував психотропні речовини. ФОТО
Сьогодні, 11:43
 0
У Росії щомісяця мобілізують по 20 тисяч людей, – ГУР
Сьогодні, 11:39
 0
Пішов з дому та не повернувся: зник безвісти 51-річний чоловік з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:29
 0
Вірянам і ченцям УПЦ МП закрили доступ до печер і мощей Києво-Печерської лаври
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8