Волинянина засудили на 3 роки тюрми за спробу зґвалтувати дівчину з інвалідністю

Волинянина засудили на 3 роки тюрми за спробу зґвалтувати дівчину з інвалідністю
Райсуд на Рівненщині призначив три роки ув'язнення чоловікові за спробу зґвалтування дівчини з інвалідністю. Чоловік намагався скористатись тим, що у дівчини психічний розлад. Втім, скоїти насильство чоловікові завадили випадкові перехожі. Вони наздогнали чоловіка, вибили двері у приміщенні, де він заховався, та викликали поліцію.

Як йдеться у вироку Радивилівського райсуду, інцидент стався ввечері 12 червня 2022 року в селі Теслугів Крупецької громади, пише Zaxid.net.

Неподалік місцевого магазину зловмисник помітив дівчину і відвів її за будинок культури. Там він намагався її зґвалтувати, однак в цей момент повз проходили двоє чоловіків. Насильник почав від них втікати і замкнувся у туалеті місцевого магазину, але хлопці вибили двері та викликали поліцію.

Відомо, що потерпіла з дитинства страждає на фенілкетонурію – це хвороба, що спричиняє психічний розлад. Через нього дівчина не могла усвідомлювати дій чоловіка та йому протистояти.

Допитаний у суді зловмисник свою провину визнав. Розповів, що того дня разом з товаришем приїхав у село Теслугів. Там вони у місцевому магазині придбали алкоголь. Вийшовши з приміщення, він помітив дівчину і вирішив скоїти над нею сексуальне насильство, але йому завадили двоє чоловіків.

Відомо, що на момент вчинення злочину зловмисник вже був неодноразово судимий за крадіжки і нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Останній вирок йому виніс Ковельський суд в 2018 році. Тоді за розбій чоловікові присудили вісім з половиною років тюрми, але його достроково випустили на волю. Також про обвинуваченого відомо, що він уродженець села Заболоття, що у Волинській області.

Чоловіка визнали винним у порушенні ч.3 ст. 15 та ч.1 ст. 152 ККУ (замах на зґвалтування) та призначили йому три роки і один місяць тюрми. Термін відбування покарання рахуватимуть з 14 червня 2022 року, коли зловмисника затримали і відправили у СІЗО.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.


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Теги: спроба зґвалтування, Ратнівщина, суд, тюрма
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