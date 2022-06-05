Десантники стримують штурм, артилерія наносить удари: яка ситуація у Бахмуті
Сьогодні, 13:11
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої, окупанти намагаються просунутися до центру Бахмута, але сили оборони не дають їм цього зробити.
Про це написав Сирський у Telegram.
"Оборона Бахмуту триває. Вздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії.
На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та ворожі склади", - йдеться у дописі.
Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх цілодобово.
Артилерія 24-ї бригади ім. Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях ворога. А десантники 80-ї бригади стримують штурми противника не даючи йому просунутись вперед.
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Про це написав Сирський у Telegram.
"Оборона Бахмуту триває. Вздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії.
На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та ворожі склади", - йдеться у дописі.
Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх цілодобово.
Артилерія 24-ї бригади ім. Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях ворога. А десантники 80-ї бригади стримують штурми противника не даючи йому просунутись вперед.
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