Військові за контрактом будуть проходити 6-місячний випробувальний термін

Військові за контрактом будуть проходити 6-місячний випробувальний термін
Верховна Рада України на засіданні 21 березня прийняла Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби 8169.

За закон в цілому проголосували 262 нардепів, передає кореспондент LB.

Законом вдосконалюється визначення співвідношення військових звань сержантського складу: «заміна військового звання “перший сержант” на “головний сержант” – для врегулювання пенсійного забезпечення громадян, які були звільнені з військової служби та яким були присвоєні відповідні військові звання до набрання чинності цим Законом), а також унормовується можливість зарахування строку вислуги років у військовому званні, що було присвоєно військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, до проведення встановленої Законом переатестації, для отримання чергового оновленого військового звання», — написано у пояснювальній записці.

Також законом передбачається:

— врегулювання деяких норм щодо встановлення, зміни або припинення правових відносин між державою та громадянами України в питаннях виконання останніми військового обов’язку, зокрема пов’язаних із підготовкою громадян до військової служби, їх припискою до призовних дільниць, призовом на військову службу та проходженням ними строкової військової служби;

— запроваджується випробування при прийнятті на військову службу за контрактом;

Зокрема, встановлюються нові строки проходження військової служби за контрактом — від 1 до 10 років шляхом виключення відповідного положення щодо шестимісячного строку.

Нагадаємо, військові отримають гарантії збереження біологічного батьківства. Гарантії стосуються захисників та захисниць України у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції. Закон прийняла за основу.

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Теги: Військові, контракт, Верховна Рада
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