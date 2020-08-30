Військові за контрактом будуть проходити 6-місячний випробувальний термін





За закон в цілому проголосували 262 нардепів, передає кореспондент



Законом вдосконалюється визначення співвідношення військових звань сержантського складу: «заміна військового звання “перший сержант” на “головний сержант” – для врегулювання пенсійного забезпечення громадян, які були звільнені з військової служби та яким були присвоєні відповідні військові звання до набрання чинності цим Законом), а також унормовується можливість зарахування строку вислуги років у військовому званні, що було присвоєно військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, до проведення встановленої Законом переатестації, для отримання чергового оновленого військового звання», — написано у пояснювальній записці.



Також законом передбачається:



— врегулювання деяких норм щодо встановлення, зміни або припинення правових відносин між державою та громадянами України в питаннях виконання останніми військового обов’язку, зокрема пов’язаних із підготовкою громадян до військової служби, їх припискою до призовних дільниць, призовом на військову службу та проходженням ними строкової військової служби;



— запроваджується випробування при прийнятті на військову службу за контрактом;



Зокрема, встановлюються нові строки проходження військової служби за контрактом — від 1 до 10 років шляхом виключення відповідного положення щодо шестимісячного строку.



Нагадаємо, військові отримають гарантії збереження біологічного батьківства. Гарантії стосуються захисників та захисниць України у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції. Закон прийняла за основу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада України на засіданні 21 березня прийняла Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби 8169.За закон в цілому проголосували 262 нардепів, передає кореспондент LB Законом вдосконалюється визначення співвідношення військових звань сержантського складу: «заміна військового звання “перший сержант” на “головний сержант” – для врегулювання пенсійного забезпечення громадян, які були звільнені з військової служби та яким були присвоєні відповідні військові звання до набрання чинності цим Законом), а також унормовується можливість зарахування строку вислуги років у військовому званні, що було присвоєно військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, до проведення встановленої Законом переатестації, для отримання чергового оновленого військового звання», — написано у пояснювальній записці.— врегулювання деяких норм щодо встановлення, зміни або припинення правових відносин між державою та громадянами України в питаннях виконання останніми військового обов’язку, зокрема пов’язаних із підготовкою громадян до військової служби, їх припискою до призовних дільниць, призовом на військову службу та проходженням ними строкової військової служби;— запроваджується випробування при прийнятті на військову службу за контрактом;Зокрема, встановлюються нові строки проходження військової служби за контрактом — від 1 до 10 років шляхом виключення відповідного положення щодо шестимісячного строку.Нагадаємо, військові отримають гарантії збереження біологічного батьківства. Гарантії стосуються захисників та захисниць України у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції. Закон прийняла за основу.

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