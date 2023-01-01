На Волині організували ярмарки газового обладнання

На Волині організували ярмарки газового обладнання
Про переваги сертифікованого газового обладнання волинянам розповіли в трьох населених пунктах області фахівці «Волиньгаз» та менеджери Клієнтського простору 104.ua.

Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».

Працівники під час ярмарків газового обладнання інформують про переваги сучасного газового обладнання, особливості підбору котлів відповідно до вимог споживача. Такі інформаційні кампанії в березні організували вже у трьох населених пунктах: Камені-Каширському, Ковелі та Любешові.

Люди мали можливість отримати відповіді на запитання, що хвилюють, та дізнатися про всі новинки газового обладнання, яке є ефективним, економним та якісним. Як кажуть, готуватися до зими треба заздалегідь, тому варто вже задуматися про покупку обладнання, якщо ви плануєте його встановлення або заміну.

Також волиняни дізналися, що до котла можна підключити програматор, який оптимізує використання природного газу і знизить витрати на оплату комунальних рахунків. Монітор якості повітря вбереже вашу родину від отруєння чадним газом. А модем для лічильника передасть показники газу замість вас й значно зекономить ваш час.
На Волині організували ярмарки газового обладнання

«Зазвичай під час ярмарки старші люди цікавляться котлами та колонками, молодь більше звертає увагу на сучасні пристрої на кшталт сигналізаторів або модемів до лічильників. Часто після таких виставок до нас приходять люди вже більш усвідомлено з метою покупки», - розповідає Ірина Ковеза фахівець із обслуговування клієнтів Ковельського відділення.
На Волині організували ярмарки газового обладнання

Придбати котел, водонагрівач чи інше газове обладнання можна у 104.ua Клієнтських просторах на Волині або на сайті: https://market.104.ua/ua/. Персональний менеджер допоможе кожному клієнту та порадить із підбором газового обладнання відповідно до побажань клієнта та технічних характеристик оселі.

Нагадаємо, що нове газове обладнання має високий коефіцієнт корисної дії 92-98%, тобто значно економніше споживає газ, у порівнянні зі старими котлами та водонагрівачами.
На Волині організували ярмарки газового обладнання

Клієнти не лише можуть купити якісне газове обладнання, а й замовити послугу встановлення та подальшого сервісного обслуговування. Роботи виконають спеціалісти «Волиньгаз».
На Волині організували ярмарки газового обладнання

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Теги: Волиньгаз
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