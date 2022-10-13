Україна повернула 15 дітей з окупованих територій. ФОТО
Сьогодні, 15:00
До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками.
Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.
"Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Україні з початку повномасштабної війни вважаються знайденими 10 576 дітей, зниклими – 387 дітей.
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Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.
"Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Україні з початку повномасштабної війни вважаються знайденими 10 576 дітей, зниклими – 387 дітей.
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