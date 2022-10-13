Україна повернула 15 дітей з окупованих територій. ФОТО

Україна повернула 15 дітей з окупованих територій. ФОТО
До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.

"Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей", - йдеться в повідомленні.
Україна повернула 15 дітей з окупованих територій. ФОТО

Нагадаємо, що в Україні з початку повномасштабної війни вважаються знайденими 10 576 дітей, зниклими – 387 дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Діти, окуповані території
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині організували ярмарки газового обладнання
Сьогодні, 15:15
Україна повернула 15 дітей з окупованих територій. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Військові за контрактом будуть проходити 6-місячний випробувальний термін
Сьогодні, 14:39
На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Федорчук
Сьогодні, 14:16
У Луцьку попрощалися із Героєм Артемом Баглайчуком. ФОТО
Сьогодні, 14:11
Схожі новини
Україна повернула з РФ та окупованих територій 96 дітей Україна повернула з РФ та окупованих територій 96 дітей
13 жовтень, 2022, 15:55
Росіяни не дозволяють дітям з окупованих територій складати НМТ Росіяни не дозволяють дітям з окупованих територій складати НМТ
08 серпень, 2022, 17:37
Україна повернула 44 дитини, яких незаконно вивезли до РФ та на окуповані території Україна повернула 44 дитини, яких незаконно вивезли до РФ та на окуповані території
05 липень, 2022, 19:26
Україні вдалося знайти 10 576 дітей, 387 вважаються зниклими, – Офіс омбудсмена Україні вдалося знайти 10 576 дітей, 387 вважаються зниклими, – Офіс омбудсмена
20 березень, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині організували ярмарки газового обладнання
Сьогодні, 15:15
 0
Україна повернула 15 дітей з окупованих територій. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
Військові за контрактом будуть проходити 6-місячний випробувальний термін
Сьогодні, 14:39
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Федорчук
Сьогодні, 14:16
 0
У Луцьку попрощалися із Героєм Артемом Баглайчуком. ФОТО
Сьогодні, 14:11
 0
Медіа
відео
1/8