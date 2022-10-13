Україна повернула 15 дітей з окупованих територій. ФОТО





Про це Дмитро Лубінець.



Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.



"Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками.Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людиниЦе діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни."Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що в Україні з початку повномасштабної війни вважаються знайденими 10 576 дітей, зниклими – 387 дітей

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