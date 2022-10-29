Україні вдалося знайти 10 576 дітей, 387 вважаються зниклими, – Офіс омбудсмена





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Згідно з даними державного порталу розшуку дітей “Діти війни”, станом на 20 березня вважаються зниклими 387 дітей, знайдені 10 576 дітей.



З початку широкомасштабного вторгнення РФ



Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук публічно запросила у росіян списки незаконно вивезених з окупованих територій України дітей.

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