У Луцьку п'яного як чіп водія затримали за перевищення швидкості

Учора, 19 березня, на вулиці Рівненській у Луцьку патрульні зупинили легковик за порушення швидкісного режиму. TruCam показав, що автомобіль Peugeot в межах населеного пункту рухався зі швидкістю 78 км/год.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час спілкування з 38-річним водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти перевірку на приладі Drager на місці події, результат виявився позитивним — 3,7 проміле. Такий показник перевищує допустиму норму у 18, 5 разів.На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) та ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів) КУпАП. Чоловіка відсторонили від керування.