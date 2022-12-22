У Луцьку п'яного як чіп водія затримали за перевищення швидкості

У Луцьку п'яного як чіп водія затримали за перевищення швидкості
Учора, 19 березня, на вулиці Рівненській у Луцьку патрульні зупинили легковик за порушення швидкісного режиму. TruCam показав, що автомобіль Peugeot в межах населеного пункту рухався зі швидкістю 78 км/год.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з 38-річним водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти перевірку на приладі Drager на місці події, результат виявився позитивним — 3,7 проміле. Такий показник перевищує допустиму норму у 18, 5 разів.

На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) та ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів) КУпАП. Чоловіка відсторонили від керування.


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Теги: п'яний водій, Луцьк, патрульна поліція
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