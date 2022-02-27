Сі Цзіньпін може поговорити із Зеленським після зустрічі з Путіним, - Financial Times
Сьогодні, 12:00
Після візиту до Москви і зустрічі в Володимиром Путіним лідер КНР Сі Цзіньпін проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це пише УНІАН.
Це стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна і Володимира Зеленського з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела.
"За словами людини, знайомої з цим питанням, після поїздки до Москви Сі може зателефонувати заклятому ворогові Путіна, президенту України Володимиру Зеленському. Це буде перший прямий контакт Сі з Зеленським після повномасштабного вторгнення", - йдеться у матеріалі.
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Про це пише УНІАН.
Це стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна і Володимира Зеленського з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела.
"За словами людини, знайомої з цим питанням, після поїздки до Москви Сі може зателефонувати заклятому ворогові Путіна, президенту України Володимиру Зеленському. Це буде перший прямий контакт Сі з Зеленським після повномасштабного вторгнення", - йдеться у матеріалі.
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