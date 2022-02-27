Сі Цзіньпін може поговорити із Зеленським після зустрічі з Путіним, - Financial Times

Володимиром Путіним лідер КНР Сі Цзіньпін проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.



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Це стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна і Володимира Зеленського з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела.



"За словами людини, знайомої з цим питанням, після поїздки до Москви Сі може зателефонувати заклятому ворогові Путіна, президенту України Володимиру Зеленському. Це буде перший прямий контакт Сі з Зеленським після повномасштабного вторгнення", - йдеться у матеріалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після візиту до Москви і зустрічі влідер КНРпроведе телефонну розмову з президентом УкраїниПро це пише УНІАН Це стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна і Володимира Зеленського з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела."За словами людини, знайомої з цим питанням, після поїздки до Москви Сі може зателефонувати заклятому ворогові Путіна, президенту України Володимиру Зеленському. Це буде перший прямий контакт Сі з Зеленським після повномасштабного вторгнення", - йдеться у матеріалі.

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