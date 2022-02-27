Сі Цзіньпін може поговорити із Зеленським після зустрічі з Путіним, - Financial Times

Сі Цзіньпін може поговорити із Зеленським після зустрічі з Путіним, - Financial Times
Після візиту до Москви і зустрічі в Володимиром Путіним лідер КНР Сі Цзіньпін проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише УНІАН.

Це стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна і Володимира Зеленського з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела.

"За словами людини, знайомої з цим питанням, після поїздки до Москви Сі може зателефонувати заклятому ворогові Путіна, президенту України Володимиру Зеленському. Це буде перший прямий контакт Сі з Зеленським після повномасштабного вторгнення", - йдеться у матеріалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сі, Китай, Зеленський, розмова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Україні вдалося знайти 10 576 дітей, 387 вважаються зниклими, – Офіс омбудсмена
Сьогодні, 12:15
Сі Цзіньпін може поговорити із Зеленським після зустрічі з Путіним, - Financial Times
Сьогодні, 12:00
У Луцьку п'яного як чіп водія затримали за перевищення швидкості
Сьогодні, 11:45
Вагітну лучанку посадили на п'ять років за крадіжки в магазинах
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
Зеленський розповів, про що говорив у телефонній розмові із Лукашенком Зеленський розповів, про що говорив у телефонній розмові із Лукашенком
27 лютий, 2022, 18:26
Зеленський назвав конкретне місце, де перебуватимуть евакуйовані з Китаю Зеленський назвав конкретне місце, де перебуватимуть евакуйовані з Китаю
20 лютий, 2020, 10:42
США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, – ЗМІ
18 березень, 13:10
Китайські компанії під час війни в Україні продавали Росії гвинтівки та бронежилети, – ЗМІ Китайські компанії під час війни в Україні продавали Росії гвинтівки та бронежилети, – ЗМІ
17 березень, 03:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка народила дівчинку у легковику по дорозі до пологового
Сьогодні, 13:13
 0
Бійці волинської бригади прихистили на позиціях єнота і назвали його «Байрактар». ФОТО
Сьогодні, 12:58
 0
На Волині під час пожежі у житловому будинку загинула пенсіонерка
Сьогодні, 12:37
 0
СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Україні вдалося знайти 10 576 дітей, 387 вважаються зниклими, – Офіс омбудсмена
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8