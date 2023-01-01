СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 12:30
За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Рішення суду стосується:
▪️ елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м2;
▪️ квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м2;
▪️ двох паркомісць в столиці;
▪️ 5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.
Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 млн грн.
Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України.
Крім того, під час обшуків у столичній квартирі фігуранта виявили:
▪️ 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної;
▪️ понад 5,6 тис. набоїв;
▪️ мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває слідство для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Оперативний супровід здійснюється Департаментом контррозвідки СБУ.
Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Рішення суду стосується:
▪️ елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м2;
▪️ квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м2;
▪️ двох паркомісць в столиці;
▪️ 5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.
Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 млн грн.
Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України.
Крім того, під час обшуків у столичній квартирі фігуранта виявили:
▪️ 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної;
▪️ понад 5,6 тис. набоїв;
▪️ мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває слідство для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Оперативний супровід здійснюється Департаментом контррозвідки СБУ.
Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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