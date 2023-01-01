СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. ФОТО

СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. ФОТО
За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Рішення суду стосується:

▪️ елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м2;

▪️ квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м2;

▪️ двох паркомісць в столиці;

▪️ 5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.

Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 млн грн.
Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України.

Крім того, під час обшуків у столичній квартирі фігуранта виявили:

▪️ 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної;

▪️ понад 5,6 тис. набоїв;

▪️ мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває слідство для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. ФОТО

Оперативний супровід здійснюється Департаментом контррозвідки СБУ.
Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. ФОТО
СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. ФОТО
СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. ФОТО
СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. ФОТО
СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Янукович
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бійці волинської бригади прихистили на позиціях єнота і назвали його «Байрактар». ФОТО
Сьогодні, 12:58
На Волині під час пожежі у житловому будинку загинула пенсіонерка
Сьогодні, 12:37
СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Україні вдалося знайти 10 576 дітей, 387 вважаються зниклими, – Офіс омбудсмена
Сьогодні, 12:15
Сі Цзіньпін може поговорити із Зеленським після зустрічі з Путіним, - Financial Times
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Україні вдалося знайти 10 576 дітей, 387 вважаються зниклими, – Офіс омбудсмена Україні вдалося знайти 10 576 дітей, 387 вважаються зниклими, – Офіс омбудсмена
Сьогодні, 12:15
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Артемом Баглайчуком Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Артемом Баглайчуком
Сьогодні, 10:55
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ назвав кількість мобілізованих у Росії Командувач Об'єднаних сил ЗСУ назвав кількість мобілізованих у Росії
Сьогодні, 10:15
Останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки, – МО Британії Останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки, – МО Британії
Сьогодні, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Світло у Луцьку та прилеглах селах 21 березня не вимикатимуть
Сьогодні, 13:30
 0
У Луцьку прибула сіль для очистки води зі США. ФОТО
Сьогодні, 13:28
 0
Волинянка народила дівчинку у легковику по дорозі до пологового
Сьогодні, 13:13
 0
Бійці волинської бригади прихистили на позиціях єнота і назвали його «Байрактар». ФОТО
Сьогодні, 12:58
 0
На Волині під час пожежі у житловому будинку загинула пенсіонерка
Сьогодні, 12:37
 0
Медіа
відео
1/8