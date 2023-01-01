СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. ФОТО

Віктора Януковича.



Про це



Рішення суду стосується:



▪️ елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м2;



▪️ квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м2;



▪️ двох паркомісць в столиці;



▪️ 5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.



Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 млн грн.

Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України.



Крім того, під час обшуків у столичній квартирі фігуранта виявили:



▪️ 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної;



▪️ понад 5,6 тис. набоїв;



▪️ мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.



У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває слідство для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.



Оперативний супровід здійснюється Департаментом контррозвідки СБУ.

Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на все майно керівника охорони президента-втікачаПро це повідомили у пресслужбі СБУ.▪️ елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м2;▪️ квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м2;▪️ двох паркомісць в столиці;▪️ 5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 млн грн.Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України.▪️ 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної;▪️ понад 5,6 тис. набоїв;▪️ мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває слідство для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.Оперативний супровід здійснюється Департаментом контррозвідки СБУ.Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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