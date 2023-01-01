Бійці волинської бригади прихистили на позиціях єнота і назвали його «Байрактар». ФОТО





Про це розповіла Надія Замрига.



Тварині орієнтовно пів року. З бійцями він живе понад місяць.



Зі слів пресофіцерки єнот сам прийшов на позиції: "Обрав собі за господаря одного з бійців, Назара. Коли прийшов заліз у його рюкзак. З того часу і "служить" з усіма".



Скорочено єнота кличуть "Баріком". Тварина з характером, каже Надія Замрига: "Вже "завоював" авторитет у військовому колективі, кидаючи вночі речі в побратимів-людей, ховаючи все, що погано лежить, і бовтаючись лапами у воді, якщо така знайдеться".



Нещодавно Назар, якого Байрактар обрав собі за господаря, виготовив для єнота паспорт вакцинації.



Як додала пресофіцерка, єнота бійці вважають талісманом підрозділу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого прихистили на позиціях єнота. Тварину назвали "Байрактар" і навіть виготовили йому паспорт.Про це розповіла Суспільному пресофіцерка бригадиТварині орієнтовно пів року. З бійцями він живе понад місяць.Зі слів пресофіцерки єнот сам прийшов на позиції: "Обрав собі за господаря одного з бійців,. Коли прийшов заліз у його рюкзак. З того часу і "служить" з усіма".Скорочено єнота кличуть "Баріком". Тварина з характером, каже Надія Замрига: "Вже "завоював" авторитет у військовому колективі, кидаючи вночі речі в побратимів-людей, ховаючи все, що погано лежить, і бовтаючись лапами у воді, якщо така знайдеться".Нещодавно Назар, якого Байрактар обрав собі за господаря, виготовив для єнота паспорт вакцинації.Як додала пресофіцерка, єнота бійці вважають талісманом підрозділу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію