Бійці волинської бригади прихистили на позиціях єнота і назвали його «Байрактар». ФОТО

Бійці волинської бригади прихистили на позиціях єнота і назвали його «Байрактар». ФОТО
Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого прихистили на позиціях єнота. Тварину назвали "Байрактар" і навіть виготовили йому паспорт.

Про це розповіла Суспільному пресофіцерка бригади Надія Замрига.

Тварині орієнтовно пів року. З бійцями він живе понад місяць.

Зі слів пресофіцерки єнот сам прийшов на позиції: "Обрав собі за господаря одного з бійців, Назара. Коли прийшов заліз у його рюкзак. З того часу і "служить" з усіма".

Скорочено єнота кличуть "Баріком". Тварина з характером, каже Надія Замрига: "Вже "завоював" авторитет у військовому колективі, кидаючи вночі речі в побратимів-людей, ховаючи все, що погано лежить, і бовтаючись лапами у воді, якщо така знайдеться".

Нещодавно Назар, якого Байрактар обрав собі за господаря, виготовив для єнота паспорт вакцинації.

Як додала пресофіцерка, єнота бійці вважають талісманом підрозділу.
Бійці волинської бригади прихистили на позиціях єнота і назвали його «Байрактар». ФОТО
Бійці волинської бригади прихистили на позиціях єнота і назвали його «Байрактар». ФОТО
Бійці волинської бригади прихистили на позиціях єнота і назвали його «Байрактар». ФОТО


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Теги: єнот, Байрактар, Волинь, 14 ОМБр
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