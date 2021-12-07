На Волині під час пожежі у житловому будинку загинула пенсіонерка
Сьогодні, 12:37
19 березня ввечері трапилась пожежа в с. Підріжжя Ковельського району – зайнявся цегляний житловий будинок місцевої пенсіонерки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Для ліквідації пожежі залучались вогнеборці 21-о Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та команда місцевої пожежної охорони с. Сільце.
Для пошуку пенсіонерки та гасіння пожежі всередині будинку рятувальники працювали в захисних апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення. На жаль, на місці пожежі виявлено тіло жінки, 1937 року народження.
Пожежу ліквідовано о 18:10, ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Для ліквідації пожежі залучались вогнеборці 21-о Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та команда місцевої пожежної охорони с. Сільце.
Для пошуку пенсіонерки та гасіння пожежі всередині будинку рятувальники працювали в захисних апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення. На жаль, на місці пожежі виявлено тіло жінки, 1937 року народження.
Пожежу ліквідовано о 18:10, ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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Сьогодні, 12:37
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