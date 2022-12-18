Вагітну лучанку посадили на п'ять років за крадіжки в магазинах





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передає



Відомо, що жінка неодружена, безробітна та неодноразово судима за вчинення корисливих злочинів, судимість за які не знята та не погашена.



Користуючись вільним доступом до полиць з товаром, лучанка неодноразово приходила до магазину та крала там шоколадки «Milka».



В суді підтвердила, що:



21 січня обікрала АТБ на загальну суму 1 331 гривню 06 копійок,

22 січня – 1 328 гривень 50 копійок (крадіжка в АТБ) та 433 гривні 94 копійки (крадіжка в магазині Сім-23),

23 січня – крадіжка в АТБ на суму 1 334 гривень 45 копійок та 528 гривень 08 копійок,

26 січня – 1 564 гривні 59 копійок.

27 січня – 1 727 гривень 41 копійка.

29 січня – 674 гривні 35 копійок.



Таким чином, вона своїми умисними діями, які виразилися у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 185 КК України.



Допитана в судовому засіданні жінка повністю визнала свою вину у вчиненні інкримінованих правопорушень Наразі збитки завдані потерпілим ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «Клевер Сторс» добровільно відшкодувала в повному обсязі, про що в судовому засіданні подано відповідні квитанції. У вчиненому щиро розкаялася та просила суворо її не карати.



Лучанку в суді визнали винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, призначивши покарання у виді п`яти років позбавлення волі.



На підставі ст. 71 КК України, за сукупністю вироків, шляхом приєднання до покарання, призначеного за даним вироком, частково невідбутого покарання призначеного за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.01.2023 - 1 (один) місяць позбавлення волі, призначити до відбуття остаточне покарання у виді 5 років та 1 місяця позбавлення волі.



Запобіжний захід застосований у вигляді тримання під вартою – залишити до набрання вироком законної сили.Строк відбуття покарання рахувати з 29 січня 2023 року, тобто з моменту її фактичного затримання, зарахувавши у строк відбуття покарання термін попереднього ув`язнення за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області. В дохід держави стягнули 3 964 грн. 38 коп. судових витрат за проведення судових товарознавчих експертиз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку судили вагітну жінку, яка неодноразово ходила до супермаркетів АТБ та крала там шоколадки «Milka».Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передає Конкурент Відомо, що жінка неодружена, безробітна та неодноразово судима за вчинення корисливих злочинів, судимість за які не знята та не погашена.Користуючись вільним доступом до полиць з товаром, лучанка неодноразово приходила до магазину та крала там шоколадки «Milka».В суді підтвердила, що:21 січня обікрала АТБ на загальну суму 1 331 гривню 06 копійок,22 січня – 1 328 гривень 50 копійок (крадіжка в АТБ) та 433 гривні 94 копійки (крадіжка в магазині Сім-23),23 січня – крадіжка в АТБ на суму 1 334 гривень 45 копійок та 528 гривень 08 копійок,26 січня – 1 564 гривні 59 копійок.27 січня – 1 727 гривень 41 копійка.29 січня – 674 гривні 35 копійок.Таким чином, вона своїми умисними діями, які виразилися у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 185 КК України.Допитана в судовому засіданні жінка повністю визнала свою вину у вчиненні інкримінованих правопорушень Наразі збитки завдані потерпілим ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «Клевер Сторс» добровільно відшкодувала в повному обсязі, про що в судовому засіданні подано відповідні квитанції. У вчиненому щиро розкаялася та просила суворо її не карати.Лучанку в суді визнали винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, призначивши покарання у виді п`яти років позбавлення волі.На підставі ст. 71 КК України, за сукупністю вироків, шляхом приєднання до покарання, призначеного за даним вироком, частково невідбутого покарання призначеного за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.01.2023 - 1 (один) місяць позбавлення волі, призначити до відбуття остаточне покарання у виді 5 років та 1 місяця позбавлення волі.Запобіжний захід застосований у вигляді тримання під вартою – залишити до набрання вироком законної сили.Строк відбуття покарання рахувати з 29 січня 2023 року, тобто з моменту її фактичного затримання, зарахувавши у строк відбуття покарання термін попереднього ув`язнення за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області. В дохід держави стягнули 3 964 грн. 38 коп. судових витрат за проведення судових товарознавчих експертиз.

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