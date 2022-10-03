За тиждень на Волині від коронавірусу померло 5 людей

З 13 до 19 березня на Волині зареєстрували 573 випадки захворювання на COVID-19. Серед них – 96 дітей і 26 медиків.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Цього тижня захворюваність зросла на на 23% в порівнянні з попереднім.Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:• Луцький район – 245• Володимирський район – 163• Камінь - Каширський район – 44• Ковельський район – 121Госпіталізували 100 осіб, 473 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 408 осіб. Зареєстровано 5 летальних випадків (Володимирський район – 2, Луцький район – 3). Померлі особи віком 58 - 94 роки, мали хронічні супутні захворювання.Всього в області з початку пандемії захворіло 159500 осіб, в тому числі 15061 дитина. Одужало – 156011 осіб, померло - 2531.