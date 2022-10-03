За тиждень на Волині від коронавірусу померло 5 людей
Сьогодні, 11:15
З 13 до 19 березня на Волині зареєстрували 573 випадки захворювання на COVID-19. Серед них – 96 дітей і 26 медиків.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Цього тижня захворюваність зросла на на 23% в порівнянні з попереднім.
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
• Луцький район – 245
• Володимирський район – 163
• Камінь - Каширський район – 44
• Ковельський район – 121
Госпіталізували 100 осіб, 473 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 408 осіб. Зареєстровано 5 летальних випадків (Володимирський район – 2, Луцький район – 3). Померлі особи віком 58 - 94 роки, мали хронічні супутні захворювання.
Всього в області з початку пандемії захворіло 159500 осіб, в тому числі 15061 дитина. Одужало – 156011 осіб, померло - 2531.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Цього тижня захворюваність зросла на на 23% в порівнянні з попереднім.
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
• Луцький район – 245
• Володимирський район – 163
• Камінь - Каширський район – 44
• Ковельський район – 121
Госпіталізували 100 осіб, 473 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 408 осіб. Зареєстровано 5 летальних випадків (Володимирський район – 2, Луцький район – 3). Померлі особи віком 58 - 94 роки, мали хронічні супутні захворювання.
Всього в області з початку пандемії захворіло 159500 осіб, в тому числі 15061 дитина. Одужало – 156011 осіб, померло - 2531.
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