Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Артемом Баглайчуком
Сьогодні, 10:55
Завтра, 21 березня, відбудеться прощання із захисником Артемом Баглайчуком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Баглайчук Артем Дмитрович (18.05.1988 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 13 грудня 2022 року до складу військової частини на посаду старшого стрільця 1 аеромобільного взводу 10 аеромобільної роти 4 аеромобільного батальйону.
Солдат Баглайчук Артем Дмитрович загинув 30 січня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Благодатне Донецької області.
Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра, 21 березня, у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Баглайчук Артем Дмитрович (18.05.1988 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 13 грудня 2022 року до складу військової частини на посаду старшого стрільця 1 аеромобільного взводу 10 аеромобільної роти 4 аеромобільного батальйону.
Солдат Баглайчук Артем Дмитрович загинув 30 січня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Благодатне Донецької області.
Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра, 21 березня, у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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