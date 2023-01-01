Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Артемом Баглайчуком

Артемом Баглайчуком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Лучанин Баглайчук Артем Дмитрович (18.05.1988 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 13 грудня 2022 року до складу військової частини на посаду старшого стрільця 1 аеромобільного взводу 10 аеромобільної роти 4 аеромобільного батальйону.



Солдат Баглайчук Артем Дмитрович загинув 30 січня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Благодатне Донецької області.



Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра, 21 березня, у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 21 березня, відбудеться прощання із захисникомПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Лучанин Баглайчук Артем Дмитрович (18.05.1988 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 13 грудня 2022 року до складу військової частини на посаду старшого стрільця 1 аеромобільного взводу 10 аеромобільної роти 4 аеромобільного батальйону.Солдат Баглайчук Артем Дмитрович загинув 30 січня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Благодатне Донецької області.Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра, 21 березня, у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.

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