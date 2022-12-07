У луцькому парку розбирають атракціони. ФОТО

У луцькому парку розбирають атракціони. ФОТО
У Центральному парку культури і відпочинку у Луцьку розбирають атракціони.

Про це пише «Конкурент».

Станом на ранок понеділка, 20 березня у парку демонтували майданчик для картингу та оглядове колесо. На газоні залишилися глибокі сліди від важкої техніки.

Очільник відділу комунального майна Луцькради Тарас Тарасюк пояснив, що атракціони демонтують у рамках реставрації, яку здійснює новий орендар. За його словами, договір з підприємцем підписали на п'ять років. Зараз орендар має привести до ладу атракціони, щоб могти заробляти на них гроші. Коли саме завершиться ремонт – поки невідомо.

Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради 30 січня 2023 року провів електронний аукціон з оренди майна, розташованого в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, а саме атракціонів:

«Веселі гірки»,
«Орбіта»,
«Автодром»,
«Сюрприз»,
«Колесо огляду».

Суттєвою умовою для орендаря є проведення ремонтних робіт та поточне обслуговування атракціонів за його рахунок, а також їх повторне експертне обстеження для подальшої експлуатації, зазначили у міськраді. Переможцем аукціону визначили фізичну особу-підприємця Сбітнєва Тараса Валентиновича.

У луцькому парку розбирають атракціони. ФОТО
У луцькому парку розбирають атракціони. ФОТО
У луцькому парку розбирають атракціони. ФОТО
У луцькому парку розбирають атракціони. ФОТО

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Теги: Луцьк, атракціони, розбирають, демонтаж
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