У луцькому парку розбирають атракціони. ФОТО





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Станом на ранок понеділка, 20 березня у парку демонтували майданчик для картингу та оглядове колесо. На газоні залишилися глибокі сліди від важкої техніки.



Очільник відділу комунального майна Луцькради Тарас Тарасюк пояснив, що атракціони демонтують



Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради 30 січня 2023 року провів електронний аукціон з оренди майна, розташованого в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, а саме атракціонів:



«Веселі гірки»,

«Орбіта»,

«Автодром»,

«Сюрприз»,

«Колесо огляду».



Суттєвою умовою для орендаря є проведення ремонтних робіт та поточне обслуговування атракціонів за його рахунок, а також їх повторне експертне обстеження для подальшої експлуатації, зазначили у міськраді. Переможцем аукціону визначили фізичну особу-підприємця Сбітнєва Тараса Валентиновича.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центральному парку культури і відпочинку у Луцьку розбирають атракціони.Про це пише «Конкурент».Станом на ранок понеділка, 20 березня у парку демонтували майданчик для картингу та оглядове колесо. На газоні залишилися глибокі сліди від важкої техніки.Очільник відділу комунального майна Луцькрадипояснив, що атракціони демонтують у рамках реставрації, яку здійснює новий орендар . За його словами, договір з підприємцем підписали на п'ять років. Зараз орендар має привести до ладу атракціони, щоб могти заробляти на них гроші. Коли саме завершиться ремонт – поки невідомо.Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради 30 січня 2023 року провів електронний аукціон з оренди майна, розташованого в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, а саме атракціонів:«Веселі гірки»,«Орбіта»,«Автодром»,«Сюрприз»,«Колесо огляду».Суттєвою умовою для орендаря є проведення ремонтних робіт та поточне обслуговування атракціонів за його рахунок, а також їх повторне експертне обстеження для подальшої експлуатації, зазначили у міськраді. Переможцем аукціону визначили фізичну особу-підприємця

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