У луцькому парку розбирають атракціони. ФОТО
Сьогодні, 10:52
У Центральному парку культури і відпочинку у Луцьку розбирають атракціони.
Про це пише «Конкурент».
Станом на ранок понеділка, 20 березня у парку демонтували майданчик для картингу та оглядове колесо. На газоні залишилися глибокі сліди від важкої техніки.
Очільник відділу комунального майна Луцькради Тарас Тарасюк пояснив, що атракціони демонтують у рамках реставрації, яку здійснює новий орендар. За його словами, договір з підприємцем підписали на п'ять років. Зараз орендар має привести до ладу атракціони, щоб могти заробляти на них гроші. Коли саме завершиться ремонт – поки невідомо.
Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради 30 січня 2023 року провів електронний аукціон з оренди майна, розташованого в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, а саме атракціонів:
«Веселі гірки»,
«Орбіта»,
«Автодром»,
«Сюрприз»,
«Колесо огляду».
Суттєвою умовою для орендаря є проведення ремонтних робіт та поточне обслуговування атракціонів за його рахунок, а також їх повторне експертне обстеження для подальшої експлуатації, зазначили у міськраді. Переможцем аукціону визначили фізичну особу-підприємця Сбітнєва Тараса Валентиновича.
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Про це пише «Конкурент».
Станом на ранок понеділка, 20 березня у парку демонтували майданчик для картингу та оглядове колесо. На газоні залишилися глибокі сліди від важкої техніки.
Очільник відділу комунального майна Луцькради Тарас Тарасюк пояснив, що атракціони демонтують у рамках реставрації, яку здійснює новий орендар. За його словами, договір з підприємцем підписали на п'ять років. Зараз орендар має привести до ладу атракціони, щоб могти заробляти на них гроші. Коли саме завершиться ремонт – поки невідомо.
Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради 30 січня 2023 року провів електронний аукціон з оренди майна, розташованого в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, а саме атракціонів:
«Веселі гірки»,
«Орбіта»,
«Автодром»,
«Сюрприз»,
«Колесо огляду».
Суттєвою умовою для орендаря є проведення ремонтних робіт та поточне обслуговування атракціонів за його рахунок, а також їх повторне експертне обстеження для подальшої експлуатації, зазначили у міськраді. Переможцем аукціону визначили фізичну особу-підприємця Сбітнєва Тараса Валентиновича.
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