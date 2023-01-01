У Луцькому районі автівка злетіла в кювет





Як повідомили виданню



Автомобіль злетів у кювет, на місці працює "швидка".



Як інформують у поліції, у ДТП, на щастя, ніхто не постраждав.



Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вранці, 20 березня, автомобіль злетів з дороги.Як повідомили виданню ВСН у секторі комунікації ГУ НП області, аварія сталась між селами Чаруків та Городище Луцького району.Автомобіль злетів у кювет, на місці працює "швидка".Як інформують у поліції, у ДТП, на щастя, ніхто не постраждав.Деталі - згодом.

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