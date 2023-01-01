У Луцькому районі автівка злетіла в кювет
Сьогодні, 10:31
На Волині вранці, 20 березня, автомобіль злетів з дороги.
Як повідомили виданню ВСН у секторі комунікації ГУ НП області, аварія сталась між селами Чаруків та Городище Луцького району.
Автомобіль злетів у кювет, на місці працює "швидка".
Як інформують у поліції, у ДТП, на щастя, ніхто не постраждав.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомили виданню ВСН у секторі комунікації ГУ НП області, аварія сталась між селами Чаруків та Городище Луцького району.
Автомобіль злетів у кювет, на місці працює "швидка".
Як інформують у поліції, у ДТП, на щастя, ніхто не постраждав.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У луцькому парку розбирають атракціони. ФОТО
Сьогодні, 10:52
У Луцькому районі автівка злетіла в кювет
Сьогодні, 10:31
Медіа