Останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки, – МО Британії

Останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки, – МО Британії
Протягом останніх трьох тижнів російські війська поступово просуваються довкола Авдіївки, контрольованої українськими силами.
Операція з просування в основному проводилася 1-м армійським корпусом терористичної "ДНР" – це місцеві люди, що добре знаються на місцевості.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері, пише LB.ua.

Розтягнутий комплекс Адвіївського коксохімічного заводу, швидше за все, стане ключовою територією, яку особливо зручно буде захищати у ході розвитку подій.

"Тактично ситуація схожа на Бахмут – більше місто далі на північ. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід знаходяться під дедалі більшою загрозою через російську операцію з охоплення", – вважають у Міністерстві.

Нагадаємо, що Росія хоче захопити нові українські території, щоб створити буферні зони.

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Теги: Росія, Україна, війна, Авдіївка
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