Останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки, – МО Британії



Операція з просування в основному проводилася 1-м армійським корпусом терористичної "ДНР" – це місцеві люди, що добре знаються на місцевості.



Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері, пише



Розтягнутий комплекс Адвіївського коксохімічного заводу, швидше за все, стане ключовою територією, яку особливо зручно буде захищати у ході розвитку подій.



"Тактично ситуація схожа на Бахмут – більше місто далі на північ. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід знаходяться під дедалі більшою загрозою через російську операцію з охоплення", – вважають у Міністерстві.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом останніх трьох тижнів російські війська поступово просуваються довкола Авдіївки, контрольованої українськими силами.Операція з просування в основному проводилася 1-м армійським корпусом терористичної "ДНР" – це місцеві люди, що добре знаються на місцевості.Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері, пише LB.ua Розтягнутий комплекс Адвіївського коксохімічного заводу, швидше за все, стане ключовою територією, яку особливо зручно буде захищати у ході розвитку подій."Тактично ситуація схожа на Бахмут – більше місто далі на північ. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід знаходяться під дедалі більшою загрозою через російську операцію з охоплення", – вважають у Міністерстві.Нагадаємо, що Росія хоче захопити нові українські території, щоб створити буферні зони

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