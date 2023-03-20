Останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки, – МО Британії
Сьогодні, 10:00
Протягом останніх трьох тижнів російські війська поступово просуваються довкола Авдіївки, контрольованої українськими силами.
Операція з просування в основному проводилася 1-м армійським корпусом терористичної "ДНР" – це місцеві люди, що добре знаються на місцевості.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері, пише LB.ua.
Розтягнутий комплекс Адвіївського коксохімічного заводу, швидше за все, стане ключовою територією, яку особливо зручно буде захищати у ході розвитку подій.
"Тактично ситуація схожа на Бахмут – більше місто далі на північ. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід знаходяться під дедалі більшою загрозою через російську операцію з охоплення", – вважають у Міністерстві.
Нагадаємо, що Росія хоче захопити нові українські території, щоб створити буферні зони.
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Операція з просування в основному проводилася 1-м армійським корпусом терористичної "ДНР" – це місцеві люди, що добре знаються на місцевості.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері, пише LB.ua.
Розтягнутий комплекс Адвіївського коксохімічного заводу, швидше за все, стане ключовою територією, яку особливо зручно буде захищати у ході розвитку подій.
"Тактично ситуація схожа на Бахмут – більше місто далі на північ. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід знаходяться під дедалі більшою загрозою через російську операцію з охоплення", – вважають у Міністерстві.
Нагадаємо, що Росія хоче захопити нові українські території, щоб створити буферні зони.
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