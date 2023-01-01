Поблизу Луцька у ДТП загинула 63-річна жінка
Сьогодні, 09:45
На Волині в аварії загинула 63-річна жінка. Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 19 березня, на автодорозі у селі Прилуцьке Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
46-річний лучанин, керуючи автомобілем Kia Sorento, допустив наїзд на 63-річну місцеву мешканку, яка знаходилася на проїжджій частині. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці.
Транспортний засіб поліцейські вилучили. Водій тверезий.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Деталі автопригоди з’ясує слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
46-річний лучанин, керуючи автомобілем Kia Sorento, допустив наїзд на 63-річну місцеву мешканку, яка знаходилася на проїжджій частині. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці.
Транспортний засіб поліцейські вилучили. Водій тверезий.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Деталі автопригоди з’ясує слідство.
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Поблизу Луцька у ДТП загинула 63-річна жінка
Сьогодні, 09:45
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