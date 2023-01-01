Поблизу Луцька у ДТП загинула 63-річна жінка

Поблизу Луцька у ДТП загинула 63-річна жінка
На Волині в аварії загинула 63-річна жінка. Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 19 березня, на автодорозі у селі Прилуцьке Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

46-річний лучанин, керуючи автомобілем Kia Sorento, допустив наїзд на 63-річну місцеву мешканку, яка знаходилася на проїжджій частині. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці.

Транспортний засіб поліцейські вилучили. Водій тверезий.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Деталі автопригоди з’ясує слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, жінка, смерть, Луцький район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ назвав кількість мобілізованих у Росії
Сьогодні, 10:15
Останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки, – МО Британії
Сьогодні, 10:00
Поблизу Луцька у ДТП загинула 63-річна жінка
Сьогодні, 09:45
Росія хоче захопити нові українські території, щоб створити буферні зони, – Наєв
Сьогодні, 09:35
«Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу», – президент Чехії
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
У Луцькому районі у ДТП загинув 32-річний водій: повідомили деталі аварії У Луцькому районі у ДТП загинув 32-річний водій: повідомили деталі аварії
16 березень, 10:55
На Волині 22-річний водій BMW на смерть збив жінку На Волині 22-річний водій BMW на смерть збив жінку
25 лютий, 22:45
Легковик виїхав на зустрічну смугу: деталі смертельної ДТП у Чарукові. ФОТО Легковик виїхав на зустрічну смугу: деталі смертельної ДТП у Чарукові. ФОТО
24 лютий, 11:52
Під Луцьком – смертельна аварія: зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО Під Луцьком – смертельна аварія: зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО
24 лютий, 11:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В ДБР розповіли обставини загибелі 4 військових у навчальному центрі «Десна»
Сьогодні, 10:30
 0
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ назвав кількість мобілізованих у Росії
Сьогодні, 10:15
 0
Останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки, – МО Британії
Сьогодні, 10:00
 0
Поблизу Луцька у ДТП загинула 63-річна жінка
Сьогодні, 09:45
 0
Росія хоче захопити нові українські території, щоб створити буферні зони, – Наєв
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8