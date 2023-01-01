Командувач Об'єднаних сил ЗСУ назвав кількість мобілізованих у Росії





Про це в інтерв’ю Сергій Наєв.



"Загалом нам відомо про відмобілізування орієнтовно 300 тисяч громадян Росії. Вони були направлені для доукомплектування вже існуючих частин та підрозділів, формування нових з’єднань та об’єднань, а також для розгортання частин та підрозділів територіальних військ", - розповів він.



Водночас за його словами, продовження мобілізаційних заходів і, як наслідок, колосальних безповоротних втрат вбитими та пораненими викликає чимало проблем всередині самої Росії.



"Мова йде і про зростання невдоволення режимом серед населення, і про організацію протестних мітингів, і про зниження довіри до вищого державного керівництва. Ще одна їхня проблема - це повна відсутність мотивації серед мобілізованих, як перед відправкою на фронт, так і на полі бою", - додав Наєв.



Він нагадав, що Кремль 21 вересня 2022 року оголосив часткову мобілізацію через значні втрати противника в особовому складі, збільшення кількості військовослужбовців, що не хочуть брати участь в бойових діях, та відсутність бажаного прогресу у наборі добровольців.



За його словами, Путін підписав указ "про оголошення часткової мобілізації в РФ", що фактично легалізувало вже триваючу приховану мобілізацію та дозволило владі проводити примусовий призов для війни проти України.



Як повідомлялося, в січні Росія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія для війни в Україні мобілізувала близько 300 тисяч росіян. Причинами для цього стали значні втрати, постійні дезертирства та відсутність бажаної кількості добровольців.Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ"Загалом нам відомо про відмобілізування орієнтовно 300 тисяч громадян Росії. Вони були направлені для доукомплектування вже існуючих частин та підрозділів, формування нових з’єднань та об’єднань, а також для розгортання частин та підрозділів територіальних військ", - розповів він.Водночас за його словами, продовження мобілізаційних заходів і, як наслідок, колосальних безповоротних втрат вбитими та пораненими викликає чимало проблем всередині самої Росії."Мова йде і про зростання невдоволення режимом серед населення, і про організацію протестних мітингів, і про зниження довіри до вищого державного керівництва. Ще одна їхня проблема - це повна відсутність мотивації серед мобілізованих, як перед відправкою на фронт, так і на полі бою", - додав Наєв.Він нагадав, що Кремль 21 вересня 2022 року оголосив часткову мобілізацію через значні втрати противника в особовому складі, збільшення кількості військовослужбовців, що не хочуть брати участь в бойових діях, та відсутність бажаного прогресу у наборі добровольців.За його словами, Путін підписав указ "про оголошення часткової мобілізації в РФ", що фактично легалізувало вже триваючу приховану мобілізацію та дозволило владі проводити примусовий призов для війни проти України.Як повідомлялося, в січні Росія готувалася мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов'язаних на додаток до 300 тисяч, які були призвані в жовтні 2022 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію