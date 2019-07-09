В ДБР розповіли обставини загибелі 4 військових у навчальному центрі «Десна»
Сьогодні, 10:35
Державне бюро розслідувань з’ясувало обставини загибелі чотирьох військовик у 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого на Чернігівщині.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР у коментарі УП.
"ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати", - йдеться в повідомленні.
Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази.
Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень.
Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.
Нагадаємо, що 19 березня на Чернігівщині у 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових.
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Про це повідомили у пресслужбі ДБР у коментарі УП.
"ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати", - йдеться в повідомленні.
Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази.
Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень.
Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.
Нагадаємо, що 19 березня на Чернігівщині у 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових.
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