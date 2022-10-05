У навчальному центрі «Десна» на Чернігівщині загинуло 4 військових
Сьогодні, 03:22
18 березня у Чернігівській області у 169-му навчальному центрі «Десна» імені князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових.
Про це повідомляє навчальний центр ім. князя Ярослава Мудрого у Facebook.
«Вчора, 18 березня, сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло 4 військовослужбовці», – йдеться у повідомленні.
Причини та обставини з'ясовуються. Проводиться службове розслідування органами ДБР.
Зазначимо, 169-й навчальний центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого – військова частина ЗСУ, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє навчальний центр ім. князя Ярослава Мудрого у Facebook.
«Вчора, 18 березня, сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло 4 військовослужбовці», – йдеться у повідомленні.
Причини та обставини з'ясовуються. Проводиться службове розслідування органами ДБР.
Зазначимо, 169-й навчальний центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого – військова частина ЗСУ, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У навчальному центрі «Десна» на Чернігівщині загинуло 4 військових
Сьогодні, 03:22
У Луцькому районі відкрили меморіальну дошку полеглому Герою Володимиру Фірчуку. ФОТО
Сьогодні, 02:00
Волинський митрополит став на захист Павла «Мерседеса»
Сьогодні, 00:50
20 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 19 березня
19 березень, 23:48
Медіа