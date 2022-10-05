У навчальному центрі «Десна» на Чернігівщині загинуло 4 військових

У навчальному центрі «Десна» на Чернігівщині загинуло 4 військових
18 березня у Чернігівській області у 169-му навчальному центрі «Десна» імені князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових.

Про це повідомляє навчальний центр ім. князя Ярослава Мудрого у Facebook.

«Вчора, 18 березня, сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло 4 військовослужбовці», – йдеться у повідомленні.

Причини та обставини з'ясовуються. Проводиться службове розслідування органами ДБР.

Зазначимо, 169-й навчальний центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого – військова частина ЗСУ, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України.

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Теги: Десна, загинули військові, навчальний центр
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