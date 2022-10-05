У навчальному центрі «Десна» на Чернігівщині загинуло 4 військових





Про це



«Вчора, 18 березня, сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло 4 військовослужбовці», – йдеться у повідомленні.



Причини та обставини з'ясовуються. Проводиться службове розслідування органами ДБР.



Зазначимо, 169-й навчальний центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого – військова частина ЗСУ, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 березня у Чернігівській області у 169-му навчальному центрі «Десна» імені князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових.Про це повідомляє навчальний центр ім. князя Ярослава Мудрого у Facebook.«Вчора, 18 березня, сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло 4 військовослужбовці», – йдеться у повідомленні.Причини та обставини з'ясовуються. Проводиться службове розслідування органами ДБР.Зазначимо, 169-й навчальний центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого – військова частина ЗСУ, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України.

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