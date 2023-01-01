Волинський митрополит став на захист Павла «Мерседеса»

Волинський митрополит став на захист Павла «Мерседеса»
Митрополит Володимир з’явився разом із настоятелем Києво-Печерської Лаври Павлом Лебедем, знаним у народі, як Паша «Мерседес» за любов до елітних автомобілів, у відеозверненні до влади, щоб не «відбирали» святиню в УПЦ МП.

Про це пише Буг.

У відеозвернені, яке опублікували на ютуб-каналі Києво-Печерської Лаври Паша «Мерседес» обурився щодо чергової комісії, яка прийшла від Мінкульту, в яку входили представники СБУ, МВС, яке настоятель назвав на російський лад МВД та інші. Він заперечує, що святиня є державно власністю та стверджує, що вона належить церкві, але не зазначає якої саме. Паша «Мерседес» хоче, щоб їх завчасно повідомляли про перевірку, інакше він залякує, що почнуть молитися так «усердно», щоб Господь «показав чудо

На його підтримку стали митрополит Володимир-Волинський та Ковельський Володимир і митрополит Вінницький та Барський Варсонофій, щоправда, Павло Лебідь дещо призабув, які єпархії вони представляють.

Володимирський митрополит зазначив, що після руйнувань, які залиши по собі комуністичний режим, лавра значно оновилась. Та висловився проти виселення монахів.

«Те що сьогодні коїться, є дуже неприємне, дуже шкодливе і через сльози. Так давайте не робити цієї болі, а зберегти, щоб на майбутні покоління ця Лавра свідчила по молитвах преподобних велику славу, честь, достоїнство перед Богом і перед нашим українським народом», – зазначив митрополит Володимир.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Павло Мерседес, Володимир, митрополит, Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський митрополит став на захист Павла «Мерседеса»
Сьогодні, 00:50
20 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 19 березня
19 березень, 23:48
У громаді на Волині заборонили сільськогосподарські роботи у прикордонній зоні
19 березень, 22:33
Які тарифи на комуналку не зміняться в Україні
19 березень, 21:32
Схожі новини
На Волині командир 14 ОМБр поспілкується із рідними загиблих бійців На Волині командир 14 ОМБр поспілкується із рідними загиблих бійців
18 березень, 22:31
На Волині розшукали дітей, які були безвісно зниклими. ФОТО На Волині розшукали дітей, які були безвісно зниклими. ФОТО
16 березень, 12:20
Війна забрала життя мужнього воїна з Волині Олександра Савюка Війна забрала життя мужнього воїна з Волині Олександра Савюка
10 березень, 10:49
Волинянин розміщував у соцмережах оголошення про доставку вантажів у Великобританію та привласнював усе Волинянин розміщував у соцмережах оголошення про доставку вантажів у Великобританію та привласнював усе
08 березень, 12:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський митрополит став на захист Павла «Мерседеса»
Сьогодні, 00:50
 0
20 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 19 березня
19 березень, 23:48
 0
У громаді на Волині заборонили сільськогосподарські роботи у прикордонній зоні
19 березень, 22:33
 0
Які тарифи на комуналку не зміняться в Україні
19 березень, 21:32
 0
Медіа
відео
1/8