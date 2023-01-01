Волинський митрополит став на захист Павла «Мерседеса»

Володимир з’явився разом із настоятелем Києво-Печерської Лаври Павлом Лебедем, знаним у народі, як Паша «Мерседес» за любов до елітних автомобілів, у відеозверненні до влади, щоб не «відбирали» святиню в УПЦ МП.



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У відеозвернені, яке опублікували на ютуб-каналі Києво-Печерської Лаври Паша «Мерседес» обурився щодо чергової комісії, яка прийшла від Мінкульту, в яку входили представники СБУ, МВС, яке настоятель назвав на російський лад МВД та інші. Він заперечує, що святиня є державно власністю та стверджує, що вона належить церкві, але не зазначає якої саме. Паша «Мерседес» хоче, щоб їх завчасно повідомляли про перевірку, інакше він залякує, що почнуть молитися так «усердно», щоб Господь «показав чудо



На його підтримку стали митрополит Володимир-Волинський та Ковельський Володимир і митрополит Вінницький та Барський Варсонофій, щоправда, Павло Лебідь дещо призабув, які єпархії вони представляють.



Володимирський митрополит зазначив, що після руйнувань, які залиши по собі комуністичний режим, лавра значно оновилась. Та висловився проти виселення монахів.



«Те що сьогодні коїться, є дуже неприємне, дуже шкодливе і через сльози. Так давайте не робити цієї болі, а зберегти, щоб на майбутні покоління ця Лавра свідчила по молитвах преподобних велику славу, честь, достоїнство перед Богом і перед нашим українським народом», – зазначив митрополит Володимир.

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