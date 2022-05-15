Добрі новини від ВолиньPost за 19 березня

Минає 389 день від повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України. Інформаційне агентство ВолиньPost з перших днів війни оперативно повідомляє своїм читачам перевірені новини щодо подій на Волині, Україні та у світі.Вже традиційно на наших електронних шпальтах щовечора з'являється рубрика "Добрі новини від ВолиньPost", де ми повідомляємо про позитивні події.Сьогодні, 19 березня ми писали про таке:Російські окупанти за добу втратили вбитими та пораненими в боях за Бахмут 392 солдатів. Ворог продовжує спроби наступу.Канада передасть Україні чергову партію військової допомоги. Мовиться, зокрема і про бронемашини, які вже вантажать на борт українського літака Ан-124 "Руслан".Сили оборони України продовжують запеклу боротьбу із російськими окупаційними військами.Так, за минулу добу українські воїни знищили понад 700 російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 164910 (+710) осіб ліквідовано,танків ‒ 3532 (+21) од,бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) од,артилерійських систем – 2568 (+8) од,РСЗВ – 507 (+1) од,засоби ППО ‒ 268 (+3) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 290 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0),крилаті ракети ‒ 907 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) од,спеціальна техніка ‒ 262 (+3).Дані уточнюються.Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн повідомив, що його країна готова заарештувати президента РФ Владіміра Путіна, якщо той опиниться на території Німеччини.Волинський національний університет імені Лесі Українки придбав для потреб захисників України комплекси «Starlink».У селі Коршовець, що неподалік Луцька, майстри виготовляють мобільні лазні з дерева.