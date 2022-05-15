Добрі новини від ВолиньPost за 19 березня

Добрі новини від ВолиньPost за 19 березня
Минає 389 день від повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України. Інформаційне агентство ВолиньPost з перших днів війни оперативно повідомляє своїм читачам перевірені новини щодо подій на Волині, Україні та у світі.

Вже традиційно на наших електронних шпальтах щовечора з'являється рубрика "Добрі новини від ВолиньPost", де ми повідомляємо про позитивні події.

Сьогодні, 19 березня ми писали про таке:

Росіяни за добу втратили майже 400 солдатів на Бахмутському напрямку

Російські окупанти за добу втратили вбитими та пораненими в боях за Бахмут 392 солдатів. Ворог продовжує спроби наступу.

Канада відправила в Україну броньовані машини Bergepanzer 3

Канада передасть Україні чергову партію військової допомоги. Мовиться, зокрема і про бронемашини, які вже вантажать на борт українського літака Ан-124 "Руслан".

Українські воїни за добу знищили понад 700 російських окупантів, 21 танк і 23 ББМ

Сили оборони України продовжують запеклу боротьбу із російськими окупаційними військами.

Так, за минулу добу українські воїни знищили понад 700 російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 164910 (+710) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3532 (+21) од,
бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) од,
артилерійських систем – 2568 (+8) од,
РСЗВ – 507 (+1) од,
засоби ППО ‒ 268 (+3) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0),
крилаті ракети ‒ 907 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) од,
спеціальна техніка ‒ 262 (+3).
Дані уточнюються.

У Німеччині заявили, що арештують Путіна, якщо він приїде

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн повідомив, що його країна готова заарештувати президента РФ Владіміра Путіна, якщо той опиниться на території Німеччини.

ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink»

Волинський національний університет імені Лесі Українки придбав для потреб захисників України комплекси «Starlink».

У селі біля Луцька виготовляють пересувні лазні-діжки для військових. ВІДЕО

У селі Коршовець, що неподалік Луцька, майстри виготовляють мобільні лазні з дерева.

Гурт «Друга Ріка» приїхав до Луцька, щоб виступити для прикордонників. ФОТО, ВІДЕО

У лікарнях Волині знайшли роботу майже 140 переселенців

Станом на середину березня у медзакладах Волині працюють 139 українців, які вимушено покинули свої домівки.

До управління Волинського прикордонного загону завітав відомий український рок-гурт.

На Волині школярі щодня чергують на «блокпості» і збирають гроші для ЗСУ

Андрійкові – 13, його друзям – братам Максу та Дімі – 11 і 8.Зовсім юні хлоп’ята з волинського міста – діти воїнів, щодня в силу своїх можливостей наближають Перемогу.

Волинські прикордонники отримали ще два позашляховики та генератори. ФОТО

Волинські прикордонники отримали від представників Волинської обласної військової адміністрації та благодійного фонду автомобілі та генератори.

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Теги: добрі новини, Волинь, Луцьк, Україна
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