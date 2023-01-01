У лікарнях Волині знайшли роботу майже 140 переселенців

У лікарнях Волині знайшли роботу майже 140 переселенців
Станом на середину березня у медзакладах Волині працюють 139 українців, які вимушено покинули свої домівки.

Про це розповів Суспільному керівник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух.

Серед працевлаштованих: 103 лікарі, 28 людей – середній медичний персонал. Ще вісім переселенців працюють в допоміжних службах закладів охорони здоров'я області.

"Маємо хороші відгуки про лікарів, бо це фахівці, досвідчені, з хорошим кадровим потенціалом і це досить велика допомога в роботі наших закладів", – зазначив Юрій Легкодух.

Зі слів керівника обласного управління охорони здоров'я, деякі громади на Волині, щоб залучити фахівця надають житло. Про які саме громади йдеться Юрій Легкодух не уточнює.

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Теги: Волинь
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