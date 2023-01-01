У лікарнях Волині знайшли роботу майже 140 переселенців





Про це розповів Юрій Легкодух.



Серед працевлаштованих: 103 лікарі, 28 людей – середній медичний персонал. Ще вісім переселенців працюють в допоміжних службах закладів охорони здоров'я області.



"Маємо хороші відгуки про лікарів, бо це фахівці, досвідчені, з хорошим кадровим потенціалом і це досить велика допомога в роботі наших закладів", – зазначив Юрій Легкодух.



Зі слів керівника обласного управління охорони здоров'я, деякі громади на Волині, щоб залучити фахівця надають житло. Про які саме громади йдеться Юрій Легкодух не уточнює.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на середину березня у медзакладах Волині працюють 139 українців, які вимушено покинули свої домівки.Про це розповів Суспільному керівник обласного управління охорони здоров'яСеред працевлаштованих: 103 лікарі, 28 людей – середній медичний персонал. Ще вісім переселенців працюють в допоміжних службах закладів охорони здоров'я області."Маємо хороші відгуки про лікарів, бо це фахівці, досвідчені, з хорошим кадровим потенціалом і це досить велика допомога в роботі наших закладів", – зазначив Юрій Легкодух.Зі слів керівника обласного управління охорони здоров'я, деякі громади на Волині, щоб залучити фахівця надають житло. Про які саме громади йдеться Юрій Легкодух не уточнює.

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