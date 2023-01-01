Росіяни можуть отримати доступ до комп'ютерів українців через заражене вірусами програмне забезпечення

Росіяни можуть отримати доступ до комп'ютерів українців через заражене вірусами програмне забезпечення
Держспецзв'язку попереджає: завантаження зламаного програмного забезпечення – небезпечне. Зазвичай таке ПЗ розповсюджується за допомогою торент-трекерів, чим активно користуються зловмисники, в тому числі російські спецслужби.

Ворожі хакери додають до зламаного ПЗ шкідливий код. Про це йдеться у звіті Держспецзв'язку.

Хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними.

У багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (в тому числі операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів. Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин. Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено.

Пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема.

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Теги: хакери, кібербезпека, Україна, війна, росія
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