Гурт «Друга Ріка» приїхав до Луцька, щоб виступити для прикордонників. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
До управління Волинського прикордонного загону завітав відомий український рок-гурт.
Музиканти радо погодилися заспівати для військових, адже саме приїхали у Луцьк з благодійним концертом в рамках туру «Інша Ріка», - повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
«Ми вам вдячні за те, що ви робите. Дякуємо вам за спокій, він дійсно для нас важливий», - звернувся до охоронців кордону лідер гурту Валерій Харчишин.
Знані пісні у душевному виконанні рок-музикантів подарували прикордонникам неповторні відчуття та знайшли місце у серці кожного. Зараз такі справжні та щирі миті вкрай необхідні нашим захисникам. В знак подяки за чудову зустріч військові подарували артистам гучні оплески.
Начальник прикордонного загону Сергій Лозінський подякував організаторам концертної програми та гурту «Друга Ріка» за підтримку та подаровані позитивні емоції.
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Музиканти радо погодилися заспівати для військових, адже саме приїхали у Луцьк з благодійним концертом в рамках туру «Інша Ріка», - повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
«Ми вам вдячні за те, що ви робите. Дякуємо вам за спокій, він дійсно для нас важливий», - звернувся до охоронців кордону лідер гурту Валерій Харчишин.
Знані пісні у душевному виконанні рок-музикантів подарували прикордонникам неповторні відчуття та знайшли місце у серці кожного. Зараз такі справжні та щирі миті вкрай необхідні нашим захисникам. В знак подяки за чудову зустріч військові подарували артистам гучні оплески.
Начальник прикордонного загону Сергій Лозінський подякував організаторам концертної програми та гурту «Друга Ріка» за підтримку та подаровані позитивні емоції.
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