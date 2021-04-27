Гурт «Друга Ріка» приїхав до Луцька, щоб виступити для прикордонників. ФОТО, ВІДЕО

До управління Волинського прикордонного загону завітав відомий український рок-гурт.Музиканти радо погодилися заспівати для військових, адже саме приїхали у Луцьк з благодійним концертом в рамках туру «Інша Ріка», - повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.«Ми вам вдячні за те, що ви робите. Дякуємо вам за спокій, він дійсно для нас важливий», - звернувся до охоронців кордону лідер гурту Валерій Харчишин.Знані пісні у душевному виконанні рок-музикантів подарували прикордонникам неповторні відчуття та знайшли місце у серці кожного. Зараз такі справжні та щирі миті вкрай необхідні нашим захисникам. В знак подяки за чудову зустріч військові подарували артистам гучні оплески.Начальник прикордонного загону Сергій Лозінський подякував організаторам концертної програми та гурту «Друга Ріка» за підтримку та подаровані позитивні емоції.