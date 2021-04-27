Гурт «Друга Ріка» приїхав до Луцька, щоб виступити для прикордонників. ФОТО, ВІДЕО

Гурт «Друга Ріка» приїхав до Луцька, щоб виступити для прикордонників. ФОТО, ВІДЕО
До управління Волинського прикордонного загону завітав відомий український рок-гурт.

Музиканти радо погодилися заспівати для військових, адже саме приїхали у Луцьк з благодійним концертом в рамках туру «Інша Ріка», - повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Гурт «Друга Ріка» приїхав до Луцька, щоб виступити для прикордонників. ФОТО, ВІДЕО

«Ми вам вдячні за те, що ви робите. Дякуємо вам за спокій, він дійсно для нас важливий», - звернувся до охоронців кордону лідер гурту Валерій Харчишин.
Гурт «Друга Ріка» приїхав до Луцька, щоб виступити для прикордонників. ФОТО, ВІДЕО

Знані пісні у душевному виконанні рок-музикантів подарували прикордонникам неповторні відчуття та знайшли місце у серці кожного. Зараз такі справжні та щирі миті вкрай необхідні нашим захисникам. В знак подяки за чудову зустріч військові подарували артистам гучні оплески.
Гурт «Друга Ріка» приїхав до Луцька, щоб виступити для прикордонників. ФОТО, ВІДЕО

Начальник прикордонного загону Сергій Лозінський подякував організаторам концертної програми та гурту «Друга Ріка» за підтримку та подаровані позитивні емоції.



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Теги: Волинь, Луцьк, прикордонники
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